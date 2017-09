Trapero alerta a la Fiscalia que precintar col·legis l'1-O pot «alterar l'ordre públic»

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, va garantir ahir que compliran amb les ordres de la Fiscalia per impedir l'1-O, però va al·legar que s'ajustaran als principis «d'oportunitat, proporcionalitat i congruència», davant el risc d'alteracions en l'ordre públic.

Així ho va advertir Trapero en un escrit que va lliurar ahir en la Fiscalia Superior de Catalunya durant la reunió de coordinació policial davant l'1-O, en què va manifestar que compliran amb les ordres de la Fiscalia, que ahir els va ordenar precintar els col·legis electorals, han informat a Efe fonts policials.

Trapero va explicar a la reunió, en presència del Fiscal Superior de Catalunya i de comandaments de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, que la policia catalana pretén donar el «millor i més adequat» compliment a les instruccions del ministeri públic, segons les fonts.

El major dels Mossos sosté en el seu escrit que el compliment de les instruccions del ministeri públic per part dels Mossos «no exclou la responsabilitat professional de plantejar que aplicar-les pot comportar conseqüències no desitjades», com el «previsible risc d'alteracions d'ordre públic», segons va informar la policia catalana.

«Principis bàsics»

En una sèrie de missatges en el seu compte oficial a Twitter, els Mossos subratllen que l'aplicació de les mesures acordades per la Fiscalia cal ajustar-la als principis bàsics que regeixen qualsevol actuació policial, cosa que comporta «la necessitat de ser especialment curosos amb els principis d'oportunitat, proporcionalitat i congruència».

«El compliment d'instruccions no exclou la responsabilitat professional de plantejar que aplicar-les pot comportar conseqüències no desitjades» relatives a la seguretat ciutadana «i al més que previsible risc d'alteracions d'ordre públic que es puguin derivar».

La Fiscalia va lliurar dimarts als Mossos d'Esquadra una instrucció en la qual els ordena que despleguin un «ampli dispositiu» policial per precintar els col·legis electorals i impedir que l'1 d'octubre es voti, fins i tot en un radi de cent metres dels col·legis designats per albergar urnes.

Després de rebre ahir aquesta instrucció, la cúpula dels Mossos, amb Trapero al capdavant, va celebrar una reunió d'urgència en la qual va constatar la seva preocupació per aquestes mesures, en entendre que se'ls pot estar empenyent a ser partícips d'un greu problema d'ordre pública, extrem que avui ha traslladat el major en la cimera en la Fiscalia.

El Ministeri d'Interior va mostrar la seva satisfacció pel compromís dels Mossos, expressat per Trapero a la reunió, de complir les ordres del fiscal.

«Garantir drets»

El director dels Mossos d'Esquadra, Pere Soler, va assegurar ahir que la «missió principal» de les policies «és garantir els drets, no impedir el seu exercici».

En un missatge a Twitter, Pere Soler es refereix així, encara que sense citar-lo expressament, a les instruccions de la Fiscalia perquè els Mossos d'Esquadra impedeixin la celebració del referèndum independentista de diumenge que ve, 1 d'octubre, suspès pel Tribunal Constitucional.

«Que ningú s'equivoqui, la missió principal de les policies, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional, és garantir drets, no impedir el seu exercici», va afirmar Soler.

El director dels Mossos d'Esquadra va emetre aquest missatge a Twitter poques hores abans que ahir al migdia es celebrés a la Fiscalia Superior de Catalunya una nova reunió amb els responsables policials per coordinar el dispositiu per evitar la celebració del referèndum.

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, té previst acudir a la reunió a Fiscalia per mostrar la preocupació que genera a la policia catalana l'última instrucció de la Fiscalia, que els ordena precintar els col·legis electorals, davant el risc que entenen que això suposaria per a l'ordre públic.