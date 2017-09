Valls alerta que la independència de Catalunya seria «la fi del que és Europa»

L'exprimer ministre francès i actual diputat de l'Assemblea Francesa Manuel Valls va alertar que la independència de Catalunya suposaria «la fi del que és Europa» i, per això, va considerar que falten «veus importants» a la UE que es pronunciïn sobre el conflicte català. Valls va mostrar la seva «inquietud» per les conseqüències que pot tenir la situació catalana per a «Espanya, Catalunya, Europa i França». «Espanya és un dels estats-nació més importants d'Europa. Si Catalunya fos independent, això significaria conseqüències importants per a Europa i, d'una certa manera, la fi del que és Europa», va dir l'exprimer ministre. Així, va recordar que «Europa és una federació d'estats-nació» i «si un d'aquests estats-nació canvia les seves fronteres, les conseqüències poden ser molt importants en un moment en què Europa és fràgil. Jo no crec que hi hagi un futur possible per a Catalunya sola a Europa. Aquest futur és dins del marc espanyol».