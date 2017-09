Uns 16.000 alumnes surten a Barcelona

Uns 16.000 alumnes de Secundària i universitaris, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar ahir a Barcelona per reivindicar la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. La protesta va ser convocada per la plataforma Universitats per la República, el portaveu de la qual, Jordi Vives, va explicar que el seguiment de la vaga a totes les universitats catalanes a favor del referèndum havia estat «massiu, incloses les universitats privades».

Vives va destacar que la d'ahir havia estat «la manifestació més massiva de la història de Catalunya convocada per estudiants» i, va recordar que s'hi havien d'afegir també les multitudinàries protestes de Girona, Tarragona i Lleida. «Farem campanya política fins a l'1 d'octubre, fins que el nostre poble pugui decidir lliurement quin és el seu futur», va indicar.

La manifestació, que va recórrer tota la Gran Via, la plaça d'Espanya i el carrer Tarragona fins a finalitzar a la plaça dels Països Catalans, davant de l'estació de Sants, va anar encapçalada per una pancarta amb el lema «Buidem les aules. Defensem el referèndum», acompanyada d'una altra en la qual es podia llegir: «Que no ens suspenguin la democràcia». Els estudiants van enarborar nombroses estelades i també les van utilitzar per lluir-les en forma de capa mentre cridaven proclames independentistes.