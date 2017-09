Albiol veu «fanatisme» en pares que «usen els seus fills com a escuts humans»

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha qualificat avui de "fanàtics i radicals" els pares que "utilitzen als seus fills menors com a escuts humans per a fins polítiques" a les escoles que han de ser centres de votació en el referèndum independentista de l'1 d'octubre.

La plataforma Som Escola, que agrupa sindicats d'ensenyament i associacions de pares, ha fet una crida per acampar i organitzar activitats a les escoles designades com centre de votació per evitar precintes i que es pugui celebrar el referèndum suspès pel Tribunal Constitucional.

En declaracions als mitjans, Albiol ha mostrat la seva "preocupació" davant el "grau de fanatisme que s'està demostrant d'una banda de la societat catalana, que és capaç, en funció d'uns interessos ideològics o polítics d'uns pares, d'utilitzar els seus propis fills com a escuts humans per poder votar" l'1-O.

"Cap raó política no pot justificar uns pares que estiguin equilibrats i que no estiguin portats per fanatisme la utilització de menors per a fins polítics. No és propi d'una societat civilitzada i assentada. És propi de societats que estan instal·lades en el fanatisme i la radicalitat", ha diat.

Per a Albiol, aquests fets "posen sobre la taula que el radicalisme que al seu moment ha dut a terme el Govern ha acabat cobrint una part de la societat catalana que és capaç d'utilitzar els seus propis fills en interès de la seva voluntat política".

El dirigent ha advertit que usar als menors és "jugar amb foc" i una "irresponsabilitat", ja que els cossos de seguretat "al final hauran de fer la seva feina".

Però precisament sobre l'actuació que podran realitzar els Mossos d'Esquadra, Albiol ha admès també estar preocupat per l'"actitud" del més gran de la policia autonòmica, Josep Lluís Trapero, que "vol posar els Mossos de perfil" en l'1-O.

"És inadmissible, perquè creiem que els Mossos tenen l'obligació de complir la llei i el que marquin les resolucions de la justícia. Esperem que Trapero rectifiqui el seu comportament, faci prevaldre més el seu paper de policia que de polític i compleixi la seva obligació", ha asseverat.

També ha qualificat de "despropòsit" que la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, hagi signat una resolució en la qual treu la responsabilitat de tots els centres escolars als seus directors i s'erigeix ella com a única responsable fins a les 7 hores de dilluns que ve dia 2, en la línia del que el conseller de Salut, Toni Comín, va fer amb els consorcis sanitaris.

Albiol ha titllat de "totalment inadmissible" aquesta situació, que "posa sobre taula que vivim una situació d'absoluta desorientació i descrèdit polític per part del Govern".

"Per molt que vulguin fer aquest tipus de parany al solitari, la realitat és que el dia 1 no s'obriran els col·legis electorals i no hi haurà celebració de referèndum", ha sentenciat.