«Les condicions per negociar no existeixen: hi hauria d'haver interlocutors nous»

«Les condicions per negociar no existeixen: hi hauria d'haver interlocutors nous»

Franc Ponti (novembre de 1961, Barcelona) té solucions per a tots els conflictes, però el català se li´n va de les mans: «És molt complicat». El professor de l'Escola Alta Direcció i Administració (EADA) té clar, però, que ara no hi ha negociació possible i per reactivar-la fan falta nous interlocutors. Ponti, doctor en Economia, llicenciat en Humanitats i diplomat en Psicologia, no revela si és independentista, però sí es posiciona a favor del referèndum.

Com a expert en negociació, com resoldria el conflicte català?

És un tema molt complicat. Jo crec que ja ha plogut tant –i a més no ha plogut aigua, sinó àcid sulfúric–, que les condicions per a la negociació a hores d'ara pràcticament no existeixen. Caldria reconstruir la situació política. Perquè es pugui negociar hi ha d'haver dues parts, però quan totes dues comencen, amb raó o no, a negar l'altra, és molt complicat. Una altra cosa ja és el que opinem cada un sobre quina part té més culpa; i aquí no hi entraré. A mi em sembla que aquest està sent un tema dramàtic per a tothom i que s'està vivint amb molta amargor i desil·lusió. La negociació hauria de ser més habitual entre els polítics. Hi ha una frase que a mi m'agrada molt i diu: «El pitjor enemic per negociar és el teu ego». Crec que els polítics tenen massa ego.

Però se celebri o no diumenge el referèndum, aquest desitjable estat de negociació estarà completament trencat.

Hi hauria d'haver interlocutors nous. Des del meu punt de vista, més en el cas d'Espanya. No crec que Rajoy estigui ara mateix capacitat per liderar cap negociació. Però potser també per la part catalana hi podria haver un altre interlocutor. Seria l'ideal. Jo l'únic que demano és que siguem capaços d'entendre'ns i de parlar, perquè, francament, la situació és molt greu.

Com s'està vivint?

Depèn de si ets més procliu al referèndum o no. Però hi ha una majoria clara, que al marge de ser independentista o no, vol que es faci la consulta. Quan la gent, d'una banda, et diu que vol fer un referèndum i en l'altra part, et diuen que les lleis no t'ho permeten, cada un està enrocat en la seva posició i d'aquí no surt. Al meu entendre, són més importants les persones que les lleis. Però n'hi ha que pensen el contrari, i sobretot, si això comporta una desintegració de l'actual Espanya. Precisament per això, hauríem de ser més capaços de parlar. No sé com acabarà això, però m'imagino que diumenge serà una jornada molt complicada a Catalunya. La gent sortirà a votar i si es troba amb un guàrdia civil amb una metralleta... És un autèntic drama.

Hi ha odi cap a Espanya?

Soc de Barcelona, sóc català i cap a Espanya no tinc el més mínim odi. Al contrari: vaig a Astúries, o a Madrid, o a Sevilla i hi estic encantat de la vida. Espanya és un país fantàstic. Però això no hauria de ser incompatible amb escoltar una majoria de catalans que no s´hi senten a gust. De qualsevol manera, aquesta idea que de vegades venen fora de Catalunya de l'odi no crec que sigui certa en absolut. La gent el que vol és que hi hagi canvis.

Sabem en veritat el que significa negociar?

Els humans no som bons resolent conflictes i negociant. Només cal veure com va el món: Kim Jong-un a Corea del Nord amb els míssils, conflictes territorials per tot arreu, guerres, conflictes conjugals... Els humans tenim -i això està bastant demostrat antropològicament i biològicament- un cervell que molt sovint se'ns desboca i el diàleg esdevé un «jo soc millor que tu». Passem per tant del diàleg a l'agressió i al menyspreu. També se suposa que si ho treballem a fons, podem tenir la capacitat per adonar-nos d'això i regular-lo. Es diu intel·ligència emocional, però hi ha persones que ho tenen més resolt i altres menys.