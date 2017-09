Una escola gironina treu les portes de l'escola per fer-hi «manteniment»

L'Ajuntament de Riudaura (Garrotxa) ha decidit treure les portes d'accés a l'escola Lluís Castells aquest divendres per fer-hi "manteniment". L'alcalde del municipi, David Jané, ha explicat que es tracta d'una actuació "habitual" que es realitza a l'inici del curs escolar i que han decidit fer-ho aquest cap de setmana coincidint amb les múltiples activitats que hi ha programades al centre per les AMPA. L'associació de pares i mares hi ha organitzat diversos actes que s'allargaran fins diumenge a les set del matí. "Hem considerat que era un bon moment per fer-ho", ha detallat. L'equipament és el col·legi electoral on aquest diumenge està previst que es voti pel referèndum de l'1-O.