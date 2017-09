Europa es juga a catalunya

La qüestió catalana ha estat tractada amb una simplicitat inquietant per la premsa europea, que aparentment ha seguit la pauta inhibicionista de les institucions de la UE, coartades pel criteri absurd que el conflicte és un «assumpte intern» del país concernit. Quan estan en joc els grans valors democràtics, amenaçats per visions sectàries i ruines de la realitat, de la societat i de l'Estat, un argument com aquest es converteix en una colossal hipocresia.

Tot i això, entre l'atonia general ha brillat, com és freqüent, Libération, que dijous passat publicava un article de Maxime Fourest titulat L'avenir de l'Europe es joue (à nouveau) en Catalogne [L'avenir d'Europa es juga (de nou) a Catalunya], en el qual sosté que s'imposa un esforç de pedagogia, a pocs dies d'un referèndum il·legal d'importància transcendental, enfront de les facilitats donades al relat separatista en els grans mitjans europeus, a la pusil·lanimitat de les crides al «diàleg» i al silenci ensordidor de les institucions comunitàries i dels governs dels Estats membres.

L'article reconeix les fites aconseguides per les gestes històriques catalanes, des de la seva valenta resistència contra el feixisme durant la Guerra Civil (comparable, caldria afegir, al que va mostrar Madrid, que durant tres anys va estar a l'abast dels canons rebels) fins a la seva contribució a la transició democràtica. Orwell i Semprún són citats per l'autor com a testimonis de totes dues fites.

Tot i això, l'actual «procés» dista molt d'aquelles gestes i del «moviment cultural democràtic, europeu i obert. En el seu lloc es troben, repetits com un mantra, tots els clixés del nacionalisme més obtús, tintats de racisme, de menyspreu de classe, encara que amb pretensions de treballador, progressista, honest, republicà i europeu. I a l'altre costat hi són «ells», la canalla ibèrica retrògrada, mandrosa i corrupta, vinculada a una monarquia demonitzada a base d'escàndols i sempre amb retard pel que fa a l'hora europea».

Aquest storytelling (aquest relat, que podríem dir) té Rajoy com a aliat objectiu, que ha sobreviscut a una llista inacabable d'escàndols davant dels quals ha exhibit una passivitat política que ha privat la crisi oberta a Barcelona «de qualsevol escapatòria política». Així les coses, ve a dir l'articulista, el sobiranisme ha caigut en la temptació d'utilitzar el recurs del PP contra l'Estatut d'autonomia de 2006 com l'últim pecat que justificaria la via de la secessió unilateral. Per més que (afegeix amb objectivitat) més del 90% de l'Estatut sortís indemne del seu pas pel jutge constitucional (14 articles censurats sobre 223). Encara que és evident que aquell recurs va ser un greu error polític, de cap manera pot justificar la fugida del govern català cap a endavant, fora del marc jurídic i de tot mandat polític unívoc.

L'articulista conclou afirmant que «de la sortida d'aquesta crisi depèn mecànicament l'esdevenidor d'Europa sencera. Que es permeti a una regió exercir unilateralment, en un context d'estat de dret, el dret d'autodeterminació reconegut als pobles col·locats sota el jou colonial o imperialista, suposaria la fi de la intangibilitatde les fronteres establertes al preu de molta sang vessada. Que un ordre constitucional (hongarès, polonès o ara espanyol) sigui derrocat per la subversió de les normes democràtiques en profit d'un partit o d'una coalició amb pretensió hegemònica i messiànica suposaria escriure la necrologia d'una Europa basada en la separació de poders i en la jerarquia de les normes. Resultaria, en fi, inconcebible que un nacionalisme amb ingredients ètnics, excloent i portador d'un relat històric alternatiu i inventat per a consum de les masses triomfés de nou amb un discurs fal·laç basat en virtuts taumatúrgiques i demiúrgiques. Els demòcrates espanyols no estem, en definitiva, sols: a tot Europa (l'Europa real de les idees) hem de sentir-nos compresos i acompanyats.