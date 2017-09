Som la pròxima generació i no viurem sota la vostra dictadura». La gran majoria dels més de 2.500 adolescents i joves que van sortir ahir als carrers de Girona per manifestar-se a favor del referèndum no tenien edat de votar, però, tal com es podia llegir en aquesta pancarta, consideren que són la generació del futur i per tant reivindiquen el dret a expressar la seva opinió. Ahir va ser el segon dia de vaga a Secundària, amb un seguiment al carrer molt més ampli que dimecres, i el primer dia de vaga a la Universitat, on hi va haver una participació més desigual.

Per segon dia consecutiu, estudiants de secundària de Girona i rodalies es van concentrar a la plaça Independència per recórrer els carrers de Girona defensant el dret a votar aquest diumenge. Al ritme de càntics com «Els carrers seran sempre nostres» o «Independència», els joves van passar per davant de la Policia Nacional, la subdelegació del Govern, la delegació de la Generalitat i van intentar arribar fins a la caserna de la Guàrdia Civil, però els Mossos els van impedir el pas.

La Mar, la Sònia i l'Ia estudien primer de batxillerat als instituts Santiago Sobrequés i Vallvera de Salt. Saben que no podran votar, però tot i això, tenen moltes ganes d'acompanyar els seus pares a fer-ho. «Som la generació del futur, i si no sortim nosaltres al carrer, qui ho farà? Es tracta del nostre futur», van indicar. L'Ia va assegurar que, a l'institut, la independència és un tema que es comenta amb els companys, tot i que «no se'n parla cada dia».

També en parlen a classe la Berta i la Laia, estudiants de tercer d'ESO als instituts Sobrequés i de Vilablareix. «Es comenta i a vegades hi ha discussions entre uns i altres, sovint de bon rotllo però a vegades falta una mica de respecte», van indicar. Elles també afirmaven tenir molt clar per què es manifestaven: «Nosaltres no votarem, però volem que els nostres pares ho puguin fer».

D'una mica més lluny havien vingut en Lluís, l'Àlex, l'Oriol, en Carles i en Gerard, alumnes de segon de batxillerat a l'institut de Cassà. «Som aquí perquè creiem en el nostre país i estem en contra de les polítiques que està portant a terme l'Estat espanyol, que son de tot menys democràtiques», assenyalava en Lluís. Com molts dels altres manifestants, creien que sortir a manifestar-se és el seu «paper com a joves», ja que són «el futur del país on ens tocarà viure». I malgrat que sempre els ha interssat la política, admetien que el procés sobiranista ha estat el «catalitzador» d'un interès creixent.

Seguiment desigual a la UdG

Pel que fa a la vaga convocada a les universitats, el seguiment va ser desigual a la UdG. En graus com el de Turisme es van fer la meitat de les hores lectives previstes en un dia normal, mentre que a les facultats de Lletres, Educació i Psicologia no hi va haver classe. Uns 250 estudiants, a més, es van concentrar davant l'estació de trens per anar a la manifestació de la Plaça Universitat de Barcelona, convocada per Universitats per la República.

Tot i això, des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) creuen que molta més gent no va anar ahir a les aules i que es podia haver desplaçat pel seu compte cap a la capital catalana. Abans d'arribar a l'estació es van fer dues dues concentracions per aglutinar estudiants que eren a les aules: una des del campus del Barri Vell i una altra, des del de Montilivi. «La situació és que almenys avui no hi havia gairebé ningú a les aules i la que hi era estava fent pràctiques obligatòries», va explicar una de les portaveus del SEPC a la UdG, Maria Cabra. Des del sindicat estudiantil també van denunciar que alguns degans «en últim moment» havien «obligat» els alumnes a anar a classe si hi havia «presentació de curs o matrícules».