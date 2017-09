El grup d'advocats voluntaris atén més de 20 trucades al dia amb dubtes sobre l'1-O

Preguntes com «Si vaig a votar em pot passar alguna cosa?» o bé «Amb quines conseqüències em puc trobar si em presento a la mesa?». Aquestes són algunes de les preocupacions més grans que tenen els gironins segons ha pogut comprovar el grup d'advocats Voluntaris dret de defensa.

Aquesta plataforma, que posa a disposició del ciutadà un servei d'assessorament arran de situacions conflictives que es puguin derivar del referèndum, va assegurar ahir que des del dilluns han rebut més de 25 trucades per dia. Segons Albert Carreras, un dels voluntaris, «més de les que ens podíem haver imaginat».

Entre els consultants hi ha tot tipus de perfils, des de persones que volen anar a votar, fins a directors de centres escolars i cívics que volen obrir les portes dels locals per fer-ho possible. Carreras assegura que també han rebut altres tipus de consultes més concretes, «relacionades amb hipotètiques confiscacions d'urnes o possibles precintes per part dels cossos policials».

Davant d'aquesta allau de demandes, el grup de voluntaris ja ha avançat que aquest diumenge estaran «a peu de carrer» per tal de poder atendre consultes, contestar els dubtes i resoldre les inquietuds que puguin tenir les persones que vagin a votar. «Si per mala sort hi ha conflictes, intentarem fer de mediadors». De moment, Albert Carreras ha explicat que ja tenen tots els col·legis de Girona coberts, i que també aniran a la majoria de ciutats més grans i a tots els pobles que els sigui possible. «També estarem actius via telèfon, perquè qualsevol persona ens pugui consultar» afirma.



Un escenari incert

Com que ningú sap amb exactitud com serà l'ambient de diumenge, els advocats estan mentalitzats per molts tipus diferents d'escenaris. «El més important és que no hi hagi detinguts i que tot es pugui fer a través d'un comportament pacífic» diu Carreras.

A més de la creació d'aquesta plataforma, el Col·legi d'Advocats de Girona ja ha anunciat que reforçarà el torn de guàrdia «en el cas que sigui necessari». Aquesta mesura no és gens convencional, i només s'aplica en un escenari on hi hagi molts detinguts. Si es donés el cas, l'entitat cridaria a un major nombre d'advocats d'ofici de la llista per tal que «cap persona estigués privada del dret de defensa i d'orientació» van explicar fonts del mateix col·legi.