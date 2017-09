La Guàrdia Urbana custodia les urnes de l'Estat per impedir que s'utilitzin per a l'1-O

La Guàrdia Urbana de Barcelona va organitzar un dispositiu de custòdia de les urnes pertanyents a l'Estat per a convocatòries electorals, i que guarda l'ajuntament en un magatzem municipal, per evitar que puguin ser utilitzades en el referèndum convocat pel Govern l'1-O, suspès pel TC.

L'operatiu de la Guàrdia Urbana obeeix a l'ordre donada per la Fiscalia Superior de Catalunya a les policies locals de Catalunya perquè prenguin les «mesures oportunes» amb la finalitat d'impedir que el material electoral pertanyent a l'Estat, com urnes, pugui ser usat durant l'1-O.

En el cas de l'Ajuntament de Barcelona, aquestes urnes es guarden en una nau del carrer Perú, on es van dirigir els agents municipals per a les tasques de custòdia. Aquest dispositiu es mantindrà fins que es pugui garantir que el material electoral no serà utilitzat durant l'1-O, segons van indicar a Efe fonts policials.

L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel (PDeCAT), va explicar que ahir a primera hora va fer traslladar les urnes que es fan servir per comicis electorals, propietat de l'Estat, del magatzem de la brigada municipal a la caserna de la Policia Local. Bel ho va fer per evitar «malmetre recursos públics», davant la instrucció que els Mossos d'Esquadra van traslladar aquest dimecres a la nit al cap de la Policia Local que havia de custodiar el material electoral de l'Estat durant les 24 hores del dia.

Inicialment, l'inspector en cap va disposar tres agents per vigilar el magatzem de la brigada municipal on estan dipositades les urnes, però l'alcalde va suggerir traslladar-les a la mateixa caserna de la Policia Local. «És la manera de custodiar les urnes sense que es generi més despesa pública», va assegurar. Bel, a més, es va adreçar al Govern espanyol per dir-los que «van molt despistats», i va assegurat que, en cap moment, la Generalitat ha pensat utilitzar les urnes de l'Estat per al referèndum. «Entre altres coses perquè a alguns potser els provocaria urticària», va etzibar.