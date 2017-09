De Guindos obre la porta a negociar a Catalunya un concert econòmic com el basc

El ministre d'Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, no descarta la possibilitat de negociar un concert econòmic per a Catalunya tot i que adverteix que per fer-ho caldria modificar la Constitució. De Guindos va subratllar, en una entrevista al programa Els matins de TV3, que «no hi ha res escrit sobre pedra» i per tant tot es pot modificar però sempre respectant les «regles» i els procediment legals que estan establerts.

En relació amb el conflicte català, De Guindos va negar manca de diàleg per part del Govern espanyol amb la Generalitat i va recordar que el seu Ministeri sempre ha estat al costat del Govern per evitar «la suspensió de pagaments» de les seves finances. El ministre va recordar un parell de vegades el rescat dels «bons patriòtics» col·locats entre particulars que va haver d'amortitzar el Tresor espanyol.

De Guindos va defensar que el Tresor espanyol ha actuat com una «mare» en l'ajut de les finances de la Generalitat i no pas com fan els mercats que són una «madrastra». El mecanisme del FLA i el fons de proveïdors per a Catalunya ha suposat una injecció del Tresor espanyol a la Generalitat de l'entorn de 70.000 milions, va recordar.

De Guindos va recordar que en aquest moment està obert un diàleg amb totes les comunitats autònomes per modificar el model de finançament autonòmic. Per al ministre, aquest nou model hauria de recollir «les circumstàncies específiques» de cada territori.

A més, el ministre d'Economia va assistir ahir a la trobada empresarial que celebrava els cent anys de la fundació de la Cambra de Comerç Alemanya per a Espanya on va garantir que el Govern «estarà amb la legalitat i l'Estat de dret», mentre representants del teixit econòmic català van cridar a la calma davant les tensions per l'1-O.

Per altra banda, el Banc d'Espanya va reconèixer ahir per primera vegada que la tensió política a Catalunya és un «element d'incertesa», un risc que en cas de materialitzar-se podria afectar la confiança dels agents i el finançament. El Banc d'Espanya va apuntar que normalment «on primer es noten aquestes tensions és en la prima de risc» i, posteriorment, en els tipus d'interès que paguen llars i empreses. Respecte a si aquesta situació està afectant ja l'economia, l'entitat va dir que als mercats financers no s'observa cap impacte negatiu de moment i no ha percebut cap anomalia als dipòsits en les entitats financeres catalanes.