Junqueras garanteix que hi haurà 'alternatives' allà on s'impedeixi la votació

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha assegurat avui que hi haurà "alternatives", que no ha precisat, allà on s'impedeixi votar l'1-O, de manera que ha garantit que podran votar tots els catalans que vulguin i que els resultats tindran "tota la validesa que els correspon". "Si algú pretén assaltar col·legis electorals en un altre gest antidemocràtic, els ciutadans de Catalunya podran votar aquest diumenge i estem convençuts que els resultats tindran tota la validesa que els correspon", ha afirmat avui Junqueras.

El vicepresident ha ofert una roda de premsa juntament amb el conseller de Presidència, Jordi Turull, i el titular d'Afers Estrangers, Raül Romeva, en l'International Press and Broadcasting Center a la seu de la companyia audiovisual Mediapro. Junqueras ha asseverat que "hi haurà totes les meses" operatives i "si algú intenta impedir votar en un col·legi electoral, els ciutadans igualment podran votar" perquè hi haurà "alternatives" que no ha revelat.

Així ha respost quan se li ha preguntat per quantes meses haurien de quedar inhabilitades perquè el Govern deixés de considerar vàlid el referèndum, que està suspès pel Tribunal Constitucional.

Junqueras no ha aclarit si és favorable a una declaració unilateral d'independència en cas que no es pugui celebrar el referèndum i s'ha limitat a dir: "Actuarem amb responsabilitat i serem respectuosos amb el mandat dels ciutadans".

De la seva banda, Romeva, que s'ha expressat en anglès als mitjans estrangers, ha sostingut que celebrar un referèndum "no és il·legal ni és un crim". El conseller d'Exteriors ha defensat que la Generalitat ha intentat negociar els termes del referèndum amb l'Estat, però la resposta ha estat "repressiva", i ha asseverat que segueixen disposats a negociar encara que condicionat "a la voluntat de la majoria" a Catalunya que s'expressi a les urnes.