L´ANC crida a anar a votar aviat diumenge i que es facin cues

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha donat instruccions internes a les seves organitzacions territorials per estar l'1-O a les 7 del matí als col·legis electorals per repartir paperetes i organitzar persones amb la finalitat d'aconseguir «cues gegants i ordenades» abans d'una eventual obertura de col·legis a les nou en punt.

En una instrucció interna, l'entitat recomana «resistència pacífica, zero violència i màxima audàcia», i, en aquest sentit, demana «no enfrontar-se als Mossos» si actuen contra la votació de l'1-O, suspesa pel Tribunal Constitucional

L'entitat sobiranista també crida a actuar amb la «màxima dignitat institucional», ja que recorden que l'1 d'octubre no és un «xou» ni una «manifestació»: «Estem exercint la sobirania popular i estem ajudant a la Generalitat a fer el referèndum», es pot llegir en l'escrit.

L'ANC demana als coordinadors territorials que estiguin ja a les 7 del matí als centres electorals per entrar cartells de «local electoral» i repartir paperetes -documents que a més adjunten-, encara que confien que arribin també les «oficials», perquè s'espera que el material electoral arribi a cada punt de votació a dos quarts de nou del matí, segons l'entitat.

Fer hores de cua

Tot això malgrat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha pres ja el control de les actuacions per evitar el referèndum en ordenar a la policia que precinti els locals designats com a centres de votació de l'1-O i impedeixi que s'hi prepari la consulta. En aquest context, l'ANC avisa que cal estar preparat per «passar hores» a les cues, per la qual cosa recomana portar «menjar, begudes i potser paraigua» per si plou al matí.

L'entitat demana que la gent es mantingui a les portes dels col·legis fent cua «en forma de protesta» si no s'hi pot entrar, però rebutja organitzar»una votació alternativa».

Finalment, l'ANC també demana a totes aquelles persones que volen anar a votar «no enfrontar-se directament als Mossos» perquè consideren que «aquesta és la imatge que vol l'Estat i l'hem d'evitar».