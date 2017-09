L'Estat exigeix a Puigdemont que posi fi a l'1-O i acati els jutjats

El secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, va exigir ahir al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que «suspengui» el referèndum de l'1-O i assumeixi que hi ha una «autoritat judicial» perquè els cossos i forces de seguretat impedeixin la votació, davant la «desobediència» del Govern.

Nieto va participar a la reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya convocada ahir per Carles Puigdemont, al Palau de Pedralbes de Barcelona, a la qual també van assistir el conseller d'Interior, Joaquim Forn, el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, i el director de Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat, Diego Pérez de los Cobos.

Segons van apuntar a Efe fonts pròximes a la reunió, a la Junta de Seguretat, Nieto va advertir als representants de la Generalitat que les mobilitzacions d'aquests dies estan sent liderades per l'independentisme radical i que forçar els ciutadans a sortir al carrer, fent-los creure que diumenge se celebrarà una consulta vàlida, pot acabar desembocant en situacions de tensió.

A més, la impressió d'Interior és que els membres de la Generalitat mantenen la seva posició de «desobediència» en considerar el Govern que l'ordenat per jutges i fiscals és «paper mullat», segons les fonts consultades.

Els representants del Ministeri han insistit en la necessitat de sembrar tranquil·litat a Catalunya, segons les mateixes fonts, pel que creuen que és imprescindible que el president català desconvoqui l'1-O, cosa que la Generalitat ha descartat, malgrat que està suspès pel Constitucional.

En la seva compareixença davant els mitjans posterior a la Junta de Seguretat, Nieto va explicar que el Ministeri havia decidit assistir a la reunió que ahir va convocar Puigdemont, malgrat que les circumstàncies «no semblen adequades», ja que no hi va haver acord previ sobre la data ni sobre l'ordre del dia.

«Que es compleixi la legalitat»

«Estem aquí perquè ens mou l'objectiu que es compleixi la legalitat, es defensi l'Estat de Dret i es mantingui la convivència a Catalunya i a la resta d'Espanya», va asseverat José Antonio Nieto.

El càrrec del Ministeri va recordar a la Generalitat que, des d'ahir, el «comandament» sobre el dispositiu per impedir el referèndum el té «l'autoritat judicial» i que a la Junta de Seguretat no li correspon prendre decisions sobre allò que resolgui la jutgessa, de manera que a la reunió no s'ha pogut «concretar» res sobre allò que la policia ha de fer diumenge.

Nieto va insistir que diumenge que ve no es pretén «limitar la llibertat d'expressió o que s'exterioritzin sentiments», sinó impedir «un acte declarat il·legal pel Tribunal Constitucional i que l'autoritat judicial demana que s'eviti».

«En aquesta línia i amb aquesta disposició, s'actuarà amb absoluta determinació per complir aquests objectius, complir la llei, defensar l'Estat de Dret i mantenir la convivència pacífica», va afegir Nieto.

Segons el secretari d'Estat, a la reunió es va demanar a Puigdemont que diumenge que ve s'aconsegueixi «que no sigui protagonista cap cos policial» i que la jornada sigui «un dia de festivitat i celebració».

«Respectant l'Estat de dret»

«No ha de ser d'una altra manera, podem aconseguir que les coses es desenvolupin en pau, amb tranquil·litat, respectant la llei i defensat l'Estat de Dret», va afegir Nieto. «Espero que en aquesta línia es treballi també des de la Generalitat», va assegurar el secretari d'Estat, que va insistir que a la reunió «tothom ha apel·lat avui a la convivència pacífica». Segons l'opinió de Nieto, hi ha «moltes formes d'expressar un plantejament polític», i aquesta expressió «no té per què ser violenta, si es compleix allò que fixa la jutgessa, que no s'obrin col·legis». «No hi ha hagut mai un referèndum i s'han celebrat moltes coses, sempre hi ha hagut moltes Diades en una direcció o una altra, amb més o menys persones», va assenyalar el secretari d'Estat, que va criticar: «Hi ha qui vol que es pugui celebrar només d'una forma, que és il·legal». A la reunió de la Junta de Seguretat no van assistir representants ni de la Policia Nacional ni de la Guàrdia Civil, malgrat que estaven convidats, perquè en aquest cas estava present el director de Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat, Diego Pérez de los Cobos, encarregat, primer per la Fiscalia i posteriorment pel TSJC, de coordinar les forces de seguretat per impedir l'1-O.

Prioritats dels Mossos

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, va assegurar ahir al migdia que aquest proper cap de setmana els Mossos d'Esquadra prioritzaran «salvaguardar el bé superior de la convivència ciutadana» per sobre dels mandats de la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), obrint la porta a no bloquejar els col·legis si preveuen que això ha de portar desordres ciutadans.

Després de la reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya, Forn va comparèixer per explicar que la trobada ha servit per «refermar les competències i el paper dels Mossos en matèria de seguretat ciutadana i ordre públic, com marca la llei». «Hem tingut la sensació que el Govern espanyol oblida el paper que tenen els Mossos per llei, i hem mostrat el desacord per alguns mecanismes de coordinació que s'han volgut imposar per la fiscalia o altres instàncies», va dir. De fet, es va queixar que l'Estat hagi desplegat uns 10.000 efectius policials extra a Catalunya. «Tenim suficients efectius per poder treballar i afrontar la jornada», va assegurar. Acte seguit va recordar els tres principis que marquen les actuacions dels Mossos: oportunitat, congruència i proporcionalitat. «Les funcions de policia judicial ens comporten determinades obligacions, no obviem el que ha dictat una magistrada, és una evidència» i «és important el compliment de la llei i les decisions judicials», va dir.