El patró del vaixell enfonsat al Port de Barcelona nega que canviés el rumb

El patró del pesquer enfonsat al març davant del port de Barcelona va declarar com a investigat davant del jutjat d'instrucció, limitant-se a remetre's a la declaració que va fer al maig com a testimoni, on va dir que no havia fet cap canvi brusc de rumb. Només va respondre al seu advocat i al jutge i va assegurar que no té cap responsabilitat perquè es van trobar de sobte amb el mercant rus que els va acabar enfonsant. Amb aquesta declaració, el jutge podria finalitzar aviat la instrucció i manté com a investigat per homicidi imprudent aquest pescador i dos mariners russos.

Segons va explicar l'advocada dels dos mariners russos investigats, l'embarcació pesquera no va variar el seu rumb just abans d'enfonsar-se tot i tenir ben a la vora el mercant rus MID Volga2. Segons Teresa Vallverdú, en la seva declaració com a testimoni davant de la jutgessa que investiga la mort de dos pescadors en el sinistre, el patró del Fairell va caure en algunes inconcrecions i contradiccions, i va reconèixer que primer va veure el vaixell rus, no va variar el seu rumb, el va deixar de veure i després ja el tenien a sobre. A més, tampoc hauria sentit la sirena del vaixell més gros. Tant el patró com un dels tres mariners del Fairell, els dos únics supervivents dels quatre tripulants, van declarar al maig com a testimonis davant de la magistrada, acompanyats, però, d'un advocat de la Confraria de Pescadors.

En la investigació inicialment només estaven com a investigats el capità i el primer oficial del mercant rus, però la seva defensa va demanar que també fossin investigats els dos mariners del Fairell perquè considera que hi va haver una «concurrència de responsabilitats» en el sinistre. Al juliol, el jutge va passar a la consideració d'investigat el patró del Fairel.

Així, segons les primeres proves pericials sobre la trajectòria de les dues naus, Vallverdú creu que el Fairell hauria hagut de fer alguna maniobra per esquivar el xoc, ja que és una embarcació molt més petita i per tant més àgil que el MID Volga 2. No obstant això, i com va confirmar el patró del pesquer, no va variar el seu rumb. Al vaixell pesquer hi viatjaven quatre homes, dos dels quals, espanyols, van poder ser rescatats per la tripulació de la mateixa nau russa, i dos més, un senegalès i un marroquí, que es van enfonsar amb les restes de la barca destruïda fins a 160 metres de profunditat.

Les tasques de rescat dels dos cossos es van allargar durant cinc dies i van implicar la utilització d'un robot submarí de Salvament Marítim amb capacitat per descendir fins a aquella profunditat. El Jutjat d'Instrucció número 19 de Barcelona va decretar llibertat sota fiança de 50.000 euros per al primer oficial del mercant rus després de prendre-li declaració.