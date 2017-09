Puigdemont treu responsabilitat als directors de les escoles i els instituts

«Sentiu-vos lliures de la responsabilitat» l'1 d'octubre. Aquest va ser el missatge que va llançar ahir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a membres de la comunitat educativa que s'han adherit al manifest «Obrim les escoles» i que van omplir bona part del Pati dels Tarongers del Palau. A tres dies de l'1 d'octubre, Puigdemont, acompanyat per la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, va rebre a més de 700 membres d'aquesta comunitat, alguns dels quals van fer una entrega simbòlica de les claus dels seus centres.

«Entenc les angoixes de cadascú perquè heu estat objectes d'intimidació i amenaça que ha pretès limitar la vostra llibertat», va assenyalar el president, després que diversos directors de centres haguessin demanat al Govern català que els cessi temporalment per evitar assumir responsabilitats en el referèndum. En aquest context, Puigdemont va reiterar que la responsabilitat de l'1 d'octubre és del Govern. «La responsabilitat és dels consellers, del vicepresident i de mi mateix, que hem assumit tots els fets i les decisions i som nosaltres que estem al capdavant i arribarem fins al final en l'assumpció de la responsabilitat», va afirmar.

Més de 700 membres de la comunitat educativa van esperar l'arribada de Puigdemont i Ponsatí al Pati dels Tarongers cridant: «Votarem» i «Obrirem», lluint les seves claus a l'aire. De fet, un dels moments més destacats de l'acte va ser quan després de llegir el manifest «Obrim les escoles» es va fer una entrega simbòlica de les claus dels centres al president i a la consellera, entre els aplaudiments dels assistents.

El president va traslladar el seu agraïment a tots els treballadors públics que han treballat i s'han compromès i «no han reculat ni un mil·límetre en la defensa d'un dret fonamental». En aquest sentit, va donar les gràcies a la comunitat educativa per tot el que ha fet i farà «per acompanyar la ciutadania del país que es proposa una fita que en la majoria de comunitats democràtiques és ben normal i ben prosaica com és anar a votar i que aquí s'ha convertit en un exercici èpica i heroic».

Puigdemont va apuntar que el dia 1 hi haurà moltes dificultats, però «a cada dificultat, dues solucions i per cada por, tres esperances i que per més que intimidin i vulguin que no ens deixeu les claus i no obriu els col·legis, hi ha una gernació de gent al país que se suma a aquesta nova majoria que hi ha a Catalunya de gent que vol votar». En aquest sentit, va recalcar que l'important és votar ja sigui no, sí o en blanc. «No obriu el col·legi només a uns igual que no eduqueu només per uns, sinó per tothom», va demanar. També va recordar que l'ONU va defensar ahir mateix preservar els drets d'una societat democràtica. «Ho diu la carta dels drets fonamentals de la UE, que és d'obligat compliment de l'Estat. Pensi el que pensi l'Estat, no pot renunciar a defensar els drets fonamentals i entre aquests hi ha la llibertat d'expressió d'assemblea, de moviments, de reunió i de reivindicació política», va afirmar Puigdemont.

Per la seva banda, la consellera Ponsatí es va mostrar agraïda davant la presència dels centenars d'assistents. Va afirmar que demostren «ser persones lliures» i va dir que amb la seva reacció davant l'1-O estan fent «més que mai» la seva feina educativa. «Som davant del món i davant de la història», va finalitzar la titular d'Ensenyament, que va fer una crida a anar a votar «serenament» i amb «responsabilitat».

La representant de la comunitat educativa, Mireia Martínez, directora de l'institut Jaume Balmes, va llegir el manifest d'«Obrim les escoles» juntament amb Oriol Blancher, director de l'escola Ipsi i de l'Agrupació Escolar Catalana. «Ens comprometem a fer possible que el proper diumenge la jornada es desenvolupi amb tota normalitat i que tots els catalans puguin anar al seu col·legi electoral i expressar la seva opinió en una urna», va afirmar Martínez. El manifest sentencia que l'1-O faran allò que fan cada dia els responsables dels centres educatius: obrir-los. A més, en el text també demanen «ajuda» a la ciutadania per garantir «escola a escola» que «tothom pugui votar», la qual cosa suposaria una «gran victòria cívica i col·lectiva» davant les «amenaces de l'Estat».