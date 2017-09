Sindicats de policia: «No hi som per perseguir urnes»

Tots els sindicats amb representació al consell de la policia espanyola van afirmar que els agents no treballen en el dispositiu de l'1 d'octubre per «perseguir idees, urnes o paperetes» sinó com a «instruments de jutges i fiscals» i de les seves instruccions que «pretenen restaurar la legalitat trencada». En un manifest conjunt, asseguren que l'1-O «es complirà amb la legalitat sota els criteris de proporcionalitat» i fan una crida a la societat catalana a no secundar «iniciatives violentes o provocacions». També es mostren «segurs» que els Mossos d'Esquadra «no s'apartaran ni un mil·límetre de la legalitat i les ordres judicials que rebin» i demanen als seus responsables polítics «respecte»: «Cessin ja en les seves pressions a determinats comandaments perquè es resisteixin a complir les instruccions de jutges i fiscals». Els cinc sindicats amb representació a la policia espanyola han volgut mostrar el seu «suport, reconeixement i admiració» als agents que formen part del dispositiu especial de seguretat de l'1-O amb un comunicat conjunt que han presentat aquest dijous en roda de premsa a la comissaria de la Verneda, a Barcelona. Els sindicats retreuen la «irresponsabilitat política dels partits nacionalistes», que els ha col·locat, diuen en el comunciat, en una «situació socialment tensa». Les organitzacions lamenten que «determinats líders polítics» afirmin que la policia espanyola ha reforçat la presència a Catalunya per «perseguir idees, urnes o paperetes».