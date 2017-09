Trapero ordena tancar col·legis electorals i requisar urnes, cens i paperetes

Exterior de l'escola de Les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa | Foto: ACN

Agents uniformats dels Mossos d'Esquadra han començat a anar des de les 14.00 hores a edificis públics o d'ús públic designats com a col·legi electoral amb l'ordre d'identificar a les persones que preparin el referèndum de l'1-O i tancar els locals perquè no puguin acollir la votació.

Segons han informat a Efe fonts policials, els agents s'han dirigit ja a diverses escoles i instituts de Catalunya, una vegada acabades les classes, per complir l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que els obliga a impedir que obrin per acollir la votació de l'1-O, suspesa pel Constitucional.

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha donat avui instruccions als agents per anar als col·legis electorals per desallotjar i tancar els locals i intervenir urnes, paperetes i cens, apostant per la "mediació" i la "contenció" per mantenir la "pau social" i la "convivència".

En concret, Trapero ha precisat que l'ús de la força policial en cas de "desobediència passiva" quedarà restringit a l'"acompanyament" de les persones fins a l'exterior dels locals, sense usar les porres.

Les directrius del major estan vigents des de les 14.00 hores d'avui i fins a les 21.00 hores del pròxim 1 d'octubre, i preveuen que, amb caràcter genèric, es presenti una dotació uniformada als centres previstos de votació que estiguin ubicats en un edifici o local públic o que, sense ser-ho, acullin qualsevol mena de servei públic.

Si als locals s'està duent a terme alguna activitat relacionada amb la preparació del referèndum de l'1-O, suspès pel Tribunal Constitucional, els Mossos hauran d'identificar als responsables i requisar el material relacionat amb la votació, com urnes, paperetes o llistes de cens que es localitzessin, ja fos a l'interior de l'edifici o a punt de ser introduït.

Els Mossos també comunicaran a les persones que es trobin a l'interior del local que l'han de desallotjar abans de les 06.00 hores de l'1 d'octubre