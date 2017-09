El TS inicia els tràmits per investigar dos consellers pel litigi de Sixena

El Tribunal Suprem ha iniciat els tràmits per investigar l'exconseller de Cultura Santi Vila i l'actual responsable del càrrec, Lluís Puig, per presumptes delictes d'apropiació indeguda i desobediència per la seva negativa a complir la devolució dels béns del Monestir de Sijena (Osca). La Sala Penal del Suprem ha acordat designar un ponent i remetre la denúncia al ministeri fiscal perquè informi sobre el contingut de l'escrit i la competència de l'alt tribunal en el cas.

La denúncia, que també fa referència a la presumpta prevaricació comesa per Vila en ignorar una advertència de la jutge d'Osca encarregada del cas, va ser interposada el passat dilluns pel lletrat de l'Ajuntament de Sijena davant la insistent oposició dels consellers a tornar els béns.

L'escrit fa referència a la sentència del Jutjat de Primera Instància número 1 d'Osca que va condemnar a l'abril de 2015 la Generalitat a retornar unes peces la compra de les quals per l'administració catalana va ser considerada il·legal per la titular del tribunal.

A més, es destaca que els dos consellers van ser advertits de forma expressa des del jutjat d'Osca per traslladar a Sijena les 44 peces dipositades al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, pendents de retornar en formar part indivisible del tresor artístic del monestir.

La denúncia establia que els dos consellers van incomplir ordres de la jutge per aportar al tribunal plans de transport i de lliurament de les peces al setembre de 2015, al juliol de 2016 i al juliol d'aquestany. En el cas de Vila, la denúncia estableix que quan va ser advertit pel tribunal a través d'un escrit que podia incórrer en delicte, va fer a través de Twitter un «displicent» comentari.