Un veí de Meranges cedeix casa seva com a col·legi electoral

El veí de Meranges Albert Pons, conegut per la seva formatgeria Valls de Meranges, ha cedit casa seva als veïns per tal que diumenge puguin votar al poble. La negativa a cedir locals públics per part de l'Ajuntament, sota una majoria no votada del PP, obligava els votants de Meranges baixar nou quilòmetres fins a Ger per exercir el seu dret a votar al referèndum.

En converses amb l'alcalde, Esteve Avellanet (PDECat), Pons ha ofert les instal·lacions de la seva empresa familiar a Gírul perquè diumenge es pugui celebrar una jornada de votacions amb normalitat. Pons, que té l'ajuda del grup de voluntaris pel referèndum de la Cerdanya, ha explicat que : "diumenge tancaré el local de venta i es convertirà en el col·legi electoral, hi haurà la mesa i es votarà amb normalitat com a tot arreu". El formatger ha reconegut que la decisió li provoca un cert temor, però que tot i això ho ha considerat un mal menor: "si que em fa por però davant del temor hi ha d'haver la llibertat de poder votar, què em poden fer? Que em tanquin i facin el que vulgui, més por em fa que en aquest poble s'hagi d'anar a votar d'amagat en un altre poble, només faltaria que ara no es pugui votar a Meranges per la votació de dues persones que no representen ni el 20% del poble... m'arrisco al que faci falta".

L'Ajuntament de Meranges té com a alcalde a Esteve Avellanet, que va guanyar les eleccions amb Convergència i Unió amb 45 vots. Avellanet va fer majoria de dos regidors sobre un del PP, Matías Bertran. Aquesta formació va va obtenir 21 vots. Fa un any, però, el segon regidor ara del PDECat va morir i com que el partit no va posar un suplent, va entrar de regidor el segon del PP, formació local que ha aprofitat la situació per fer valer la seva majoria a pesar de no comptar amb el suport majoritari del poble.