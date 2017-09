Uns 500 tractors col·lapsen la Gran Via de Girona per defensar el referèndum

Tractorada històrica ahir a les comarques gironines. Uns 500 tractors vinguts d'arreu de la demarcació van col·lapsar el centre de Girona en defensa de la llibertat i la democràcia i van demostrar que, quan cal, des del sector també «se seguen cadenes». Els tractors es van concentrar a l'aparcament de Fontajau i des d'allà, en comitiva i fent sonar els clàxons, van anar fins al davant de la Subdelegació de l'Estat, tot paralitzant la Gran Via Jaume I. Durant els parlaments, el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball, va fer una crida «al seny i a ser decisiu» aquest diumenge, omplint massivament les urnes.

Els participants van venir des del Ripollès, l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, la Selva, el Pla de l'Estany i el Gironès responent a la crida dels sindicats i organitzacions agràries. A primera hora i al llarg del matí, les diferents marxes van anar sortint dels diversos punts del territori i cap al migdia van confluir a l'aparcament de Fontajau. Molts dels tractors portaven estelades i cartells amb el lema Democràcia, però també hi va haver pagesos més imaginatius: un d'ells va arribar a portar un taüt amb flors al morro del vehicle.

Convocada pels sindicats Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) i la Federació de Cooperatives Agràries (JARC), la marxa va anar des del punt de trobada fins al bell mig de Girona. Els 500 tractors van arribar a col·lapsar totalment la Gran Via Jaume I i, rebuts per estelades i els aplaudiments de la gent, van fer sonar els clàxons de manera reiterada davant la Subdelegació de l'Estat.

D'aquesta manera, els pagesos van voler aixecar una proclama a l'uníson reivindicant el referèndum i defensant les llibertats i la democràcia. «Nosaltres estimem la terra, però allò que és clar és que els espanyols només estimen els calés dels catalans i no la nostra terra», deia Ramon Carbonell, un pagès vingut del Ripollès. «Aquest diumenge votarem; la gent està orgullosa de nosaltres i amb aquesta marxa volem demostrar la força del sector», afegia un jove vingut de la Garrotxa, en Roger Codony.

Amb la Gran Via Jaume I plena de tractors, els pagesos es van concentrar davant la Subdelegació de l'Estat. Allà van llegir dos escrits. El primer va anar a càrrec d'un agricultor de Llers, Jaume Teixidor. «Som aquí per defensar la nostra terra dels abusos de l'Estat espanyol», va començar, arrencant crits a favor de la independència i «Votarem!».

D'altra banda, el coordinador territorial d'Unió de Pagesos a Girona, Xavier Frigola, es va encarregar de llegir el manifest conjunt que havien consensuar totes les organitzacions agràries. «Arran de la convocatòria d'una decisió de gran transcendència per al país, constatem la violació de drets civils a Catalunya, amb actuacions desproporcionades del Govern de l'Estat i la Justícia», recollia l'escrit.