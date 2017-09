Anàlisi de les ximpleries

l president dels Estats Units, senyor Trump, va mantenir a la Casa Blanca una entrevista amb el president del Govern espanyol, senyor Rajoy, i en el curs de la compareixença de tots dos davant la premsa va declarar que «seria una ximpleria que Catalunya se separés d'Espanya». I després va concloure: «Espanya és un gran país i ha de romandre unit».

Des que ocupa el càrrec, al senyor Trump se li atribueix, per part dels seus crítics, haver dit no poques ximpleries i per tant l'hem de considerar una autoritat en la matèria. Per tant, si ell diu que la secessió de Catalunya respecte d'Espanya és una ximpleria caldrà donar-li un enorme valor polític a aquest pronunciament. Entre altres coses perquè, al marge de les seves beneiteries, ell és el president de la primera potència militar i econòmica del món i el cap suprem de l'Exèrcit d'un país que té a Espanya dues de les bases militars més importants per a la defensa dels seus interessos geoestratègics.

Ara bé, la interpretació de l'abast polític de la utilització de la paraula «ximpleria» en boca d'un senyor que les diu molt sovint no és tan senzilla. Significa això que donarà suport a totes les mesures, incloses les més extremes, que utilitzi el govern de Rajoy per contenir els separatistes? Està dient ximples, indirectament, als dirigents polítics i als ciutadans que propugnen la independència de Catalunya? La unitat d'Espanya és part del preu que hem de pagar per la instal·lació a Rota de l'escut antimíssils? No ho sabem. Com tampoc sabem si en l'entrevista entre Rajoy i Trump va haver-hi intercanvi de favors, com l'alineament amb Washington en l'enfrontament amb Corea del Nord i amb Veneçuela.

En matèria d'alta diplomàcia una cosa és el que es pacta sota mà i una altra molt diferent el que es declara en públic, on cal llegir entre línies per treure alguna conclusió vàlida. En qualsevol cas, i seguint amb l'anàlisi de la paraula «ximpleria», cal assenyalar que en una de les més freqüents accepcions ve a significar «cosa de poca importància», el que ens porta a interpretar que, des de la perspectiva del cap de l'imperi, el contenciós català és un assumpte menor.

Una visió del problema que segurament no agradarà als patrioters que ens aclaparen aquests dies amb les seves previsions catastròfiques. Malgrat tot, cal alertar sobre el perill que les «ximpleries» es converteixin en «bogeries» i la jornada del referèndum declarat il·legal per l'1 d'octubre derivi a una confrontació violenta amb la policia. I encara més si tot seguit el Parlament català cau en la provocació de declarar la independència i passem a una insurrecció contra el Govern de l'Estat.

Per descomptat, provocadors no faltaran per enrarir l'ambient. Però el pitjor de tot és que, en l'àmbit de la política i el periodisme, semblen estar desitjant que la tragèdia es produeixi. A les tertúlies més excitades de la ràdio se sent parlar d'«ells» (pels catalans) i de «nosaltres» (pels espanyols). I en el comiat als contingents de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya es va corejar la consigna futbolística d'«A por ellos». Que no passi res.