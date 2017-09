El cap de setmana més llarg a les escoles gironines

Aquest serà un cap de setmana molt llarg a diverses escoles i locals socials de les comarques gironines, que han organitzat diverses activitats infantils i familiars per evitar que les puguin precintar. Les excuses són variades: botifarrades, tallers infantils, projeccions de pel·lícules, festes de benvinguda a la tardor, ... En alguns casos, les activitats van començar ahir al vespre i s'allargaran fins diumenge al matí, a l'hora de votar, de manera que hi haurà gent que s'hi quedarà a dormir per evitar que els precintin. Per donar el tret de sortida a aquest cap de setmana maratonià, l'entitat Girona Vota va organitzar ahir una lectura de manifestos a davant dels 21 col·legis electorals que hi ha a la ciutat.

A Girona ciutat, s'estan organitzant activitats a les escoles Bruguera, Verd, Eiximenis i Pla, entre altres, així com a locals socials com els de Vista Alegre o Montjuïc. Ahir, pels volts de les set de la tarda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va visitar l'Eiximenis per parlar amb els organitzadors dels actes i comprovar que tot funcionés correctament. Més enllà de la capital, també s'estan portant a terme diferents activitats lúdiques i reivindicatives als centres educatius de Llagostera, les Planes d'Hostoles, Porqueres, Mieres i la Pera, per posar només alguns exemples. De fet, a Mieres es va celebrar el ple municipal a l'escola. La iniciativa, però, no es limita només a les escoles sinó que s'estén també a altres locals electorals: a Llambilles, per exemple, han anunciat per demà una «jornada de portes obertes» a l'Ajuntament.

A Girona i Salt, diferents persones s'han organitzat per crear el Comitè de Defensa del Referèndum a aquestes dues ciutats. Ahir a la tarda es van presentar a set centres educatius (cinc de Girona i dos de Salt) per evitar que els precintin. Els representants d'aquesta entitat compten amb un document organitzatiu on especifiquen que cal «una actitud serena i tranquil·la que no caigui en provocacions» i «evitar emprendre accions de caràcter individual». En cas que arribin forces de seguretat als centres, segueix el document, demanen fer «un mur humà» per protegir-lo «davant l'accés de l'edifici». Finalment, fan un repàs als drets dels manifestants en cas que els agents demanin que s'identifiquin o els detinguin.

Manifest de Girona Vota

D'altra banda, Girona Vota va organitzar ahir una lectura d'un mainfest unitari davant dels 21 col·legis electorals de la ciutat. Marta Madrenas va ser l'encarregada de llegir-lo davant de la Casa de la Cultura. En aquest text, els membres de l'entitat, que acull diverses associacions favorables al referèndum, van considerar que el comportament de la ciutadania durant aquesta «campanya electoral estranya» ha estat «exemplar»: «Ni una provocació, ni una acció fora de to, ni un acte condemnable per part nostre», es podia llegir en el text.

De tota manera, i a poques hores del referèndum, convidaven la ciutadania a mantenir-se «ferma i mobilitzada» per assegurar el dret fins al mateix diumenge al vespre. «Seguim, doncs, determinats a autodeterminar-nos, a culminar un procés pacífic, democràtic i massiu allà on acaben tots els processos socials en ple segle XXI: a les urnes!», finalitzava el manifest.