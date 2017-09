Una delegació de 33 diputats de 17 països farà un seguiment de l´1-O

Una delegació internacional convidada a Catalunya pel Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), formada per 33 diputats de 17 països diferents, farà un seguiment del referèndum convocat demà pel Govern i suspès pel Tribunal Constitucional.

El Diplocat ha convidat aquests parlamentaris amb la finalitat que exerceixin d'observadors de la votació i, a més, el Govern preveu una mena de junta electoral que substituirà la desapareguda Sindicatura Electoral la composició de la qual es revelarà el mateix diumenge, tot això amb la finalitat de certificar que el referèndum té garanties. Així, el Diplocat ha organitzat per a aquesta delegació internacional una agenda de reunions prèvies amb actors favorables i contraris al referèndum i uns itineraris per tot Catalunya el dia de la votació.

La delegació es va reunir ahir al matí amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i posteriorment amb el president català, Carles Puigdemont, i el conseller d'Afers Estrangers, Raül Romeva, i avui es veuran amb representants de partits polítics.

Entre els integrants de la missió hi ha polítics de 16 països europeus i d'Israel, que pertanyen a diferències tendències polítiques. Segons el Diplocat, el portaveu de la delegació és l'exministre d'Afers Estrangers eslovè Dimitri Rupel.

La delegació la integren dos eurodiputats d'Espanya, diputats de Bèlgica, de Dinamarca, d'Estònia, de Finlàndia, de França, d'Alemanya, de Grècia, de Suècia, d'Israel, d'Islàndia, d'Irlanda i del Regne Unit.



Ferms amb el referèndum

En una entrevista per a l'agència Reuters, Carles Puigdemont va assegurar que «no hi haurà una declaració unilateral d'independència com a substitut del referèndum» per moltes dificultats que hi hagi durant la jornada electoral de demà.

Per Puigdemont, no hi ha alternativa al plebiscit. «El referèndum és la nostra via i si guanya el «sí» entra en vigor la llei de transitorietat jurídica, que preveu una declaració d'independència».

En paral·lel, en una entrevista al diari alemany Frankfurter Allgemeine Zeitung (CARA) Carles Puigdemont va afirmar que el seu govern té moltes més urnes de les necessàries per dur a terme el referèndum.