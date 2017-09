Detenen un home a Barcelona per abusar d'una menor

Els Mossos va detenir a Barcelona un home de 32 anys, de nacionalitat espanyola i veí de la ciutat, com a presumpte autor d'una agressió sexual a una nena de 14 anys, amb qui hauria contactat a través d'una coneguda xarxa social i s'hauria guanyat la seva confiança amb mentides sobre la seva edat i nacionalitat. Segons fonts policials, l'home estava en crida i cerca a l'Argentina, on aquests fets estan tipificats amb penes de fins a sis anys de presó. Els Mossos van rebre, a través del Grup de Recerca Activa de Fugits, una notificació de la Interpol on alertava de la presència a Barcelona del pròfug i el van localitzar i detenir poc després.

Els Mossos van estrènyer la seva xarxa social més propera i van veure que l'home feia vida a Barcelona, on estava empadronat, tot i que podria haver canviat de domicili recentment, ja que no se l'havia vist des de feia dies. Durant les vigilàncies es va fer seguiment dels seus familiars més propers, fet que va permetre ubicar la seva residència en un pis de Barcelona. Finalment, dimecres 27 de setembre, se'l va localitzar i els agents el van detenir.