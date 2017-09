En directe: Última hora i totes les notícies del referèndum de Catalunya

Més de 5 milions de catalans estan cridats avui a votar sobre la independència de Catalunya en un referèndum que l'executiu central considera il·legal i que la Justícia ha intentat frenar en els darrers dies. En total hi ha 2.315 col·legis electorals, 384 a les comarques gironines. Milers de persones han passat la matinada de l'1 d'octubre en escoles i locals que alberguen col·legis electorals per intentar garantir que es pugui celebrar la votació amb normalitat.



On votar el referèndum?

La majoria de meses electorals, que haurien d'obrir de nou del matí a vuit del vespre, estan en els punts habituals de votació d'altres eleccions. El Govern català ha difós les darreres setmanes diferents canals on poder consultar on es pot votar en el referèndum, però moltes d'elles han estat clausurats per ordre de la justícia