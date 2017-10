Actuen a Sant Julià de Ramis, l'escola Bruguera i la Biblioteca Ernest Lluch

Més de 5 milions de catalans estan cridats avui a votar sobre la independència de Catalunya en un referèndum que l'executiu central considera il·legal i que la Justícia ha intentat frenar en els darrers dies. En total hi ha 2.315 col·legis electorals, 384 a les comarques gironines. Milers de persones han passat la matinada de l'1 d'octubre en escoles i locals que alberguen col·legis electorals per intentar garantir que es pugui celebrar la votació amb normalitat. La majoria de meses electorals, que haurien d'obrir de nou del matí a vuit del vespre, estan en els punts habituals de votació d'altres eleccions. El Govern català ha difós les darreres setmanes diferents canals on poder consultar on es pot votar en el referèndum, però moltes d'elles han estat clausurats per ordre de la justícia





09:05 h - La Guàrdia Civil arriba a Sant Julià de Ramis i desallotja els concentrats a cops de porra

08.52h - Imatge de l'exterior de la Biblioteca Ernest Lluch de Girona

08.45h - Centenars de persones estan concentrades davant dels col·legis electorals d'Olot i la Garrotxa

08:40 h - Llargues cues a l'exterior del pavelló de Palau de Girona

Impressionant el pavelló de Palau a Girona des de fa estona. I no para d'arribar gent!! pic.twitter.com/tax3OtiHrW — Raquel Callol (@raquel_callol) 1 d´octubre de 2017

08.27h - Les urnes ja han arribat al pavelló de Sant Julià de Ramis

08.16h - Es podrà votar sense sobre i amb paperetes impreses a casa

07.55h - Els Mossos d'Esquadra arriben al col·legi Eximenis

07:50h - Comencen a arribar urnes i paperetes als col·legis electorals

07:45h - Obstrueixen amb silicona el pany del col·legi on ha de votar Junqueras

07:40 h - Hi haurà cens únic pel referèndum: Es podrà votar a qualsevol col·legi electoral

07:00 h -Els Mossos arriben a Vilablareix però no entren al col·legi electoral

06:30 h - Primeres cues als col·legis electorals per poder votar al referèndum de l'1-O

A Torroella de Montgrí ja fa molta estona que ens hem aplegat al lloc de votació. #ReferèndumRac1 pic.twitter.com/r4X8vLxpmd — Roser (@ru_torrent) 1 d´octubre de 2017

06:00 h - Un tractor custodia l'entrada del col·legi electoral de Puigdemont

Un tractor a l'entrada del pavelló de Sant Julià de Ramis, on votarà Puigdemonthttps://t.co/MfHfmg2B9c — Diari de Girona (@DiarideGirona) 1 d´octubre de 2017

05:30 h - Col·legis ocupats i tractors bloquejant accessos a l'espera de començar l'1-O

01:00 h - Vídeo: Puigdemont saluda la gent que passa la nit al Col·legi Verd

Carles Puigdemont @KRLS passa a saludar la gent que passa la nit al Col·legi Verd de Girona per garantir que s'hi pugui votar pic.twitter.com/am87vPAWvl — Diari de Girona (@DiarideGirona) 1 d´octubre de 2017

Uns 150 davant de l'escola del Casal Marià, 200 a l'escola del Morrot, 100 al Teatre Principal, 150 a l' Escola de Música, 200 a l'Escola d'Art i 200 a l'Institut de Formació Professional. A la Garrota, hi ha 200 persones a l'Escola d'Art d'Olot al carrer Sant Antoni i 150 davant del centre cívic de l'Hostal Nou, a la Vall de Bianya. A Sant Esteve d'en Bas hi hagut acampada multitudinària i a Riudaura van treure les portes de escola.És el punt de votació del president Puigdemont.El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha anunciat aquest diumenge que els ciutadans podran votar sense sobre en el referèndum de l'1 d'octubre. Turull ha explicat que tot i que s'han pogut fabricar noves paperetes per a tots els locals, no ha passat el mateix amb els sobres. Per tant, allà on no n'hi hagi, es podrà introduir el vot doblegant la papereta. Això, juntament amb el format de l'urna, farà que el secret de vot estigui garantit. També es podran utilitzar paperetes oficials impreses a casa. D'altra banda, hi haurà un grup d'acadèmics i professionals que faran un seguiment de la jornada i analitzaran el respecte o vulneració dels drets humans.Una parella de mossos ha arribat al col·legi Eiximenis de Girona, on hi ha també l'alcaldessa Marta Madrenas. Després d'aixecar acta per detallar que no es pot desallotjar perquè podria desembocar en problemes d'ordre públic, han preguntat si les portes de l'escola estan obertes i han informat que estaran tot el dia davant el col·legi i que, seguint ordres, s'enduran tot el material electoral que localitzin. Això ha passat quan ja feia mitja hora que les urnes, dins una bossa d'escombraries de color negre, ha entrat per una de les dues portes d'accés a l'escola.A molts col·legis electorals han començat a arribar urnes i paperetes. Aquesa de la imatge és la de Vilablareix.La vintena de persones que ha anat aquesta matinada a custodiar el col·legi electoral on té previst votar el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha trobat el pany del local obstruït amb silicona, per la qual cosa s'ha traslladat el dispositiu a un col·legi ubicat al carrer on viu el polític, segons ha pogut comprovar l'agència Efe.El cens del referèndum de l'1 d'octubre serà universal, el que significa que els ciutadans podran votar en qualsevol col·legi electoral, segons han confirmat a l'ACN fonts del Govern. Es tracta d'una mesura per donar resposta a possibles tancaments de locals de votació, tot i que de moment no s'ha produït cap precinte. Així, encara que cada ciutadà tingués assignat inicialment un col·legi concret, podrà dipositar el seu vot en qualsevol local. Centenars de persones han passat la nit als centres de votació designats per evitar precisament que puguin ser tancats per les forces policials. Ja s'estan produint les primeres cues per poder votar.A Can Gruart de Vilablareix, unes 300 persones estan a les portes del col·legi electoral. Una patrulla dels Mossos d'Esquadra ha passat dues vegades pel costat, però de moment no ha entrat. Alguns esperen l'obertura formal del centre de votació per esmorzar al casal d'avis.Primeres cues als col·legis electorals de molts indrets de Catalunya per poder votar al referèndum d'autodeterminació convocat per a aquest diumenge 1 d'octubre. Les xarxes socials han començat a difondre fotografies de persones al davant de les escoles, esperant perquè comenci la votació i també per si arriba policia amb la intenció de precintar el col·legi. Cal recordar que l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és que les seus electorals del referèndum, suspès cautelarment pel Tribunal Constitucional, han de quedar tancades abans de les sis de la matinada.Un pagès va plantar dissabte a la nit el seu tractor a la porta del pavelló de Sant Julià de Ramis amb la intenció de dificultar l'accés de vehicles policials que volguessin precintar el col·legi electoral que s'hi ubica. Una trentena de veïns també ha passat la nit al pavelló, que és on es preveu que voti aquest diumenge el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.Les hores prèvies a l'inici del referèndum d'autodeterminació de Catalunya, previst per a les nou del matí del diumenge 1 d'octubre, registren més col·legis electorals ocupats per ciutadans que volen impedir que les seus siguin precintades per la policia per ordre judicial.Les desenes de persones que han passat la nit i matinada al Col·legi Verd de Girona per intentar evitar que la policia el precinti com a punt de votació del referèndum de l'1-O han rebut una visita molt especial. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha volgut passar per l'escola de les seves filles per saludar la gent i expressar-los el seu suport. Ha assegurat sentir molt "d'orgull i emoció" per la mobilització en aquesta escola i la gent l'ha aplaudit.