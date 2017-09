Europa dona suport a Espanya

Els líders de la Unió Europea (UE) van donar suport ahir al Govern espanyol durant la cimera informal que estan celebrant a Tallin. Malgrat que la qüestió de Catalunya no constava a l'agenda oficial, sí que es va comentar entre els passadissos. El president espanyol, Mariano Rajoy, va decidir finalment no assistir a la reunió per seguir de prop la situació a Catalunya, de manera que la delegació espanyola va estar encapçalada pel secretari d'estat d'Assumptes Europeus, Jorge Toledo.

Un dels més contundents va ser el president de França, Emmanuel Macron, que va declarar que només té «un interlocutor» a Espanya, que és Rajoy, i va assegurar que confia en la seva «determinació» per defensar «els interessos de tot Espanya». Macron es va mostrar convençut que Rajoy està gestionant «de la millor manera possible els assumptes domèstics espanyols», i va afegir que no tenia cap comentari ni consell a donar al president espanyol.

Segons fonts diplomàtiques, l'Executiu espanyol també va rebre el suport de la cancellera alemanya, Angela Merkel, igual que va fer el primer ministre italià, Paolo Gentiloni, qui va assegurar que el seu país respecta les lleis espanyoles. «Sobre Catalunya opino que, com a estats de la Unió Europea, respectem a casa nostra i a la casa dels altres les lleis de cada país sense posar-nos en les seves dinàmiques internes, però fent referència a les lleis vigents», va indicar.

En una línia similar es va pronunciar el president de Romania, Klaus Werner, que es va mostrar «preocupat» per la situació i va rebutjar aquest tipus de referèndums dins de la Unió Europea, ja que considera que no beneficien a ningú. «Estic preocupat, perquè és un tema que ens ens afecta a tots», va indicar Werner, que va defensar «l'excel·lent» tasca de Rajoy.

Més breu va ser el primer ministre de Luxemburg, Xabier Bettel, que va declarar que «hi ha una llei i una Constitució a Espanya i s'han de respectar». Tot i això, es va mostrar confiat que s'aconseguirà una «solució política» al conflicte, ja que creu que la divisió que s'ha creat «no és bona».

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, també va mostrar el seu suport a Rajoy. «Estem molt compromesos amb el respecte a l'Estat de Dret. El Tribunal Constitucional espanyol ha dictat una sentència, el parlament espanyol ha pres una decisió, i nosaltres ens atenem a això», va indicar. De la mateixa manera, el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va dir que Catalunya ha de respectar les lleis d'Espanya perquè «en l'aspecte jurídic, a Madrid tenen raó».

Rússia nega ingerències

D'altra banda, experts russos van negar la ingerència de Moscou en el procés sobiranista, tal com havien publicat alguns mitjans, i van considerar que el referèndum s'ha de resoldre per la via constitucional. «El referèndum català no només no està d'acord amb la Constitució, sinó que també contradiu el mateix Estatut de Catalunya», afirma Irina Projorenko, professora de la facultat de Política Internacional de la Universitat Estatal de Moscou.