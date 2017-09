La Generalitat preveu 384 punts per votar a les comarques gironines

El Govern ha previst 2.315 col·legis electorals i un dispositiu de 7.235 persones per intentar que demà diumenge, 1 d'octubre, un total de 5.343.358 catalans puguin votar en el referèndum sobre la independència de Catalunya, malgrat la suspensió decretada pel Tribunal Constitucional (TC).

Des de l'International Press and Broadcasting Center habilitat a Barcelona per a l'1-O, al costat del vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i el conseller d'Afers Estrangers, Raül Romeva, el conseller de la Presidència, Jordi Turull, va assegurar que «diumenge es votarà», entre les 9 i les 20 hores, malgrat l'actuació «desproporcionada» del Govern de Mariano Rajoy per impedir el referèndum, «atacant dret fonamentals».

Dels 2.315 punts de votació previstos pel Govern a tot Catalunya, 207 es troben a la ciutat de Barcelona, 824 a la resta de la vegueria de Barcelona, 287 a les comarques de la Catalunya Central, 218 al Camp de Tarragona, 203 a Lleida, 99 a les Terres de l'Ebre, 384 a les comarques de Girona i 93 a l'Alt Pirineu i Aran.

Turull va dir que hi haurà un total de 6.249 taules als 2.315 col·legis electorals previstos, encara que no ha concretat quants dels membres de les meses han rebut la notificació o no l'han pogut rebre perquè s'ha «violat» el secret postal.

Segons el conseller de la Presidència, només hi ha «dos o tres» municipis a tot Catalunya on no s'ha pogut habilitar un local de votació i s'ha hagut de preveure una «carpa», si bé hi ha ciutadans que han ofert «locals privats» per acollir les meses.