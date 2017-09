El Govern espanyol demana a Aviació Civil que tanqui l'espai aeri de Barcelona

La delegació del Govern espanyol va demanar a Aviació Civil que tanqui l'espai aeri de Barcelona a helicòpters i avionetes des d'aquest divendres a les 00.01 hores de la matinada fins al dimarts a les 23.59 de la nit, tal i com van informar ahir fonts del Ministeri de Foment. Això significa que durant el referèndum de demà no hi haurà imatges aèries de la capital de Catalunya.

Des del Ministeri van afegir que el tancament és per a «operacions visuals» i que no afecta els serveis d'emergència ni l'operativa de l'aeroport del Prat, i que la petició del Govern espanyol a Aviació Civil «no és inusual».

Així, des del Govern espanyol recorden que els Mossos d'Esquadra han demanat la mateixa mesura en altres ocasions, com ara en les Diades de l'Onze de Setembre dels anys 2014 i 2015, pel campionat del món de Fórmula 1 de Montmeló des del 2012 al 2017, o durant la final de la Champions de futbol del 2006 al Camp Nou. Des de Foment reiteren que es tracta d'una mesura que se sol·licita habitualment per motius de seguretat.