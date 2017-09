L'alcalde de Portbou canvia el pany de la sala on s'havia de votar

Membres de l'equip de govern de PDeCat de Portbou han denunciat que l'alcalde, Josep Lluís Salas, va canviar ahir el pany de la sala Walter Benjamin que el mateix govern havia decidit cedit. S'està buscant una alternativa perquè els veïns puguin anar a votar.

El regidor del PDeCat, Sergi Aranda, ha explicat que «estava previst fer l'obertura del col·legi en aquesta sala, es va decidir en junta de govern dijous passat». L'endemà, diu Aranda, «de forma unilateral va decidir canviar el pany de la sala» i ara ningú té la clau.

Segons Aranda, l'alcalde, amb qui Diari de Girona ha intentat sense èxit contactar, és contrari a la celebració de la votació i «farà el possible perquè no se celebri» malgrat l'equip de govern (PDeCat, ERC i Candidatura Local de Portbou) hauria pres una altra decisió. El grup està disposat a trobar una alternativa per demà.

El regidor ha fet una carta pública adreçada a l'alcalde a les xarxes socials.