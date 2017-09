L'Estat deslegitima per al diàleg després de l'1-O Junqueras i Puigdemont

El Govern central assegura que demà no hi haurà cap referèndum i reitera la seva oferta de diàleg per solucionar la situació a Catalunya, encara que creu que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el seu vicepresident, Oriol Junqueras, han quedat ja deslegitimats com a interlocutors.

A dos dies de la data elegida pels independentistes per celebrar aquest referèndum, el cap del Govern, Mariano Rajoy, va presidir una reunió del Consell de Ministres que va servir per analitzar la resposta als possibles escenaris en la jornada de diumenge.

El que va garantir el Govern central és que «el que passi el dia 1 d'octubre no serà un referèndum», segons va recalcar el ministre d'Educació i portaveu de l'Executiu, Íñigo Méndez de Vigo, en la conferència de premsa posterior a la reunió del Consell i a la qual van assistir tots els membres del Gabinet.