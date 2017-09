Un miler de persones reclama poder votar en un acte a la UdG

Més d'un miler d'estudiants, professors i personal del PAS de la UdG es van mobilitzar ahir una altra vegada reivindicant poder votar aquest diumenge. La concentració va començar als campus universitaris després de l'acte d'inauguració del curs acadèmic i es va desplaçar fins a l'edifici del Rectorat, on el rector, Sergi Bonet, i el representant del Consell d'Estudiants, Pau Parals, van llegir els manifestos.



Compromís universitari

Bonet va reivindicar el compromís social de la institució i va advertir que si les accions de l'Estat espanyol no cessen, les protestes continuaran. També es va mostrar convençut que diumenge hi haurà referèndum. Per la seva banda, Parals va animar a continuar les mobilitzacions en el que va anomenar «primavera democràtica». Durant l'acte, i enmig dels crits de «votarem», es van llençar paperetes des d'una finestra i el Cor de la UdG va cantar Els Segadors. Tot i que inicialment estava previst desplaçar-se un altre cop a les escales de la Catedral, finalment la protesta es va quedar al Rectorat.