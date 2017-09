Trapero ordena als agents dels Mossos tancar col·legis i requisar urnes sense violència

Els Mossos van rebre ahir l'ordre que abans de les 6 hores de demà una dotació uniformada s'ha de personar a tots centres de votació i, si s'hi està fent alguna activitat relacionada amb la preparació del referèndum, identifiquin els responsables i intervinguin el material electoral.

El mateix diumenge, els Mossos hauran de posicionar-se a l'accés del local per impedir que s'obri, identificar les persones que hi hagi a dins, requisar el material electoral i comunicar que l'han de desallotjar.

La instrucció precisa que en l'actuació ha d'imperar-hi la «contenció» i la «mediació» i insisteixen que l'ús de la força «no anirà més enllà» de l'acompanyament de les persones fins a l'exterior del centre o la de permetre obrir un passadís per deixar que hi entri la policia. La força només s'utilitzarà en casos d'agressions a tercers o a agents del cos.

Ahir mateix, es va celebrar al Complex Central dels Mossos d'Esquadra a Sabadell una reunió dels comandament per parlar del dispositiu previst per a aquest cap de setmana. Segons fonts coneixedores del contingut de la trobada, es va posar de relleu que es donarà compliment a les ordres judicials, tot i que tenint en compte els criteris de congruència, oportunitat i proporcionalitat en l'actuació policial.

En aquest sentit, les mateixes fonts remarquen que els Mossos són un cos que estan «al costat de la societat» i que, de fet, aquesta situació en què es troben arriba en un moment en què la policia catalana és «molt respectada i apreciada» per la societat.

«Unió entre comandaments»

També, afegeixen, en un moment en què hi ha «molta unió» entre els comandaments. L'objectiu dels Mossos és aconseguir que aquests dies l'actuació dels agents sigui propera als ciutadans, que hi parlin i que escoltin, que interpretin sobre el terreny, amb l'objectiu de «protegir i acompanyar la societat».

Per això, una de les instruccions que s'han donat passa per tenir molta cura en l'ús de la força i només utilitzar-la en aquells casos d'agressions a tercers o a agents policials.

En moltes escoles, s'han ocupat espais com els gimnassos per passar-hi la nit | Foto:EFE

A més, en cas que sigui necessari, fer ús de la força quirúrgicament, és a dir, actuar sobre un eventual agressor, no sobre tot un col·lectiu. En la reunió va prendre la paraula el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que va ser aplaudit per tota la sala un cop va acabar.

Les instruccions es van difondre a tots els comandaments perquè aquests les posin en coneixement de tots els agents.

Concretament, demana al cos que abans de les 6 hores del dia 1 d'octubre una patrulla uniformada es presenti als centres previstos de votació per comprovar si està obert. En cas que a l'interior s'hi estigui fent alguna activitat relacionada amb la celebració del referèndum, s'identificaran els responsables i intervindran el material electoral que hi pugui haver a l'interior del local o que estigui a punt d'entrar.

Paral·lelament, hauran de comunicar a les persones que hi hagi a l'interior que l'hauran de desallotjar abans de les 6 hores.

Si el local queda buit, l'hauran de tancar. Si el tipus d'activitat del local no permet el tancament, s'advertirà les persones que l'ús per al referèndum no està permès i ho farà constar en una acta.

A partir de l'hora d'obertura del mateix 1 d'octubre, els agents hauran de posicionar-se a l'accés del local per impedir-ne l'obertura. Si ja hi ha persones a l'interior, s'identificaran i s'intervindrà el material relacionat amb el referèndum, ja siguin paperetes, llistes de cens o urnes, entre d'altres. Després, hauran de comunicar a les persones que es trobin a l'interior del local que l'han de desallotjar.

L'ordre també especifica que si hi ha un nombre de persones concentrades que impedeix l'accés a la policia, els Mossos ho hauran de comunicar a la Sala Regional de Comandament que, si el nombre de persones desborda els agents desplaçats, ho comunicarà al Centre de Coordinació regional. Aquest serà el mateix criteri que imperarà en cas que, preservada la porta a l'inicia de la jornada, la presència massiva de gent pugui desbordar els agents i s'obri el centre. La instrucció també concreta que si al centre de votació no es poden treure les persones del local, es fixarà una línia a l'entrada per impedir que hi accedeixi ningú més, deixant només sortir les persones de l'interior.

Segons va informar el Ministeri de l'Interior, ahir va tenir lloc una reunió de coordinació per al dispositiu de seguretat, que va presidir el director del Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat, Diego Pérez de los Cobos, i a la qual van assistir responsables del dispositiu dels tres cossos policials.

A la nit, els Mossos d'Esquadra van permetre que persones que s'havien tancat a tres col·legis per impedir-ne la clausura abans de l'1-O poguessin romandre als centres, segons van detallar alguns dels tancats a les escoles Collaso i Gil, Diputació i Miquel Taradell de Barcelona. Paral·lelament, la Guàrdia Civil es va presentar a la seu del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació de la Generalitat per lliurar la notificació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ordena no desenvolupar el vot telemàtic per a l'1 d'octubre.