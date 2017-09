La policia de Girona precinta el local on hi ha les urnes habituals

La Policia Municipal de Girona ha precintat i soldat les portes del local on l'Ajuntament guarda les urnes que s'utilitzen per a les diferents eleccions (municipals, a la Generalitat i les generals). El local, uns baixos situats al carrer del Carme, té des d'ahir les persianes soldades i, a més, hi ha diverses enganxines de la Policia Local on es llegeix la paraula «Precintat».