Primeres cues als col·legis electorals per poder votar al referèndum de l'1-O

Primeres cues als col·legis electorals de molts indrets de Catalunya per poder votar al referèndum d'autodeterminació convocat per a aquest diumenge 1 d'octubre. Les xarxes socials han començat a difondre fotografies de persones al davant de les escoles, esperant perquè comenci la votació i també per si arriba policia amb la intenció de precintar el col·legi. Cal recordar que l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és que les seus electorals del referèndum, suspès cautelarment pel Tribunal Constitucional, han de quedar tancades abans de les sis de la matinada.

Aquesta postura judicial ha fet que des de molts col·lectius s'hagin fet crides per ocupar les escoles durant tot el cap de setmana i perquè a partir de les cinc de la matinada tothom qui ho volgués es concentrés davant dels col·legis per resistir de forma pacífica davant de possibles actuacions policials.

Centenars de persones han començat a respondre a aquesta crida i a través de les xarxes socials s'han començat a difondre imatges que testimonien aquesta situació.