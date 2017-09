Puigdemont assegura que «hem vençut un Estat autoritari» i insta a «canviar la història»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assegurar que «avui ja hem guanyat i hem vençut un Estat autoritari». En l'acte final de la campanya del referèndum, celebrat a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona, el cap del Govern català va sentenciar que demà «cal sortir de casa disposats a canviar la història, a acabar amb el procés i començar amb el progrés». A més, va parafrasejar les paraules de l'expresident Josep Tarradellas de 1977: «Ja som aquí, ja hem arribat aquí i per quedar-nos-hi!». Puigdemont també va asseverar que s'han «vençut les pors i les amenaces», com també les «pressions, mentides i intimidacions», davant d'una avinguda Maria Cristina que es va omplir per cloure la campanya del referèndum.

El president català va fer una crida a «assegurar» demà que «la victòria sigui definitiva», amb l'objectiu que es pugui «acabar amb el procés per començar amb el progrés social, econòmic, cultural i nacional». «Allò que era un somni ja ho tenim a l'abast de la mà, el diumenge tenim una cita amb el futur», va destacar el president català.

Puigdemont va augurar que «la setmana que ve començarem a caminar amb pas ferm, vestits de sobirania i de la dignitat que ens han volgut treure des de l'Estat».

Per part seva, el vicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras, va lamentar «les traves i dificultats» de l'Estat per intentar impedir l'1-O, però va advertir que «cada repte que hem superat ens fa als catalans més forts i units». Junqueras va agrair el suport expressat «pels estudiants, estibadors, bombers, agricultors, impressors, mestres, i a tot el poble».

El vicepresident català va assegurar que «tenim la consciència profunda de no ser res si no som poble, i no ens sentim sols», abans de proclamar que la seva causa «és la de la democràcia, la justícia i la dignitat». «Som conscients que ens han posat moltes traves i dificultats, però hem après que amb la superació de cada repte, els catalans ens fem més forts, estem més units, i el món ens mira amb més simpatia».

«Els catalans -va assegurar el líder d'ERC- ja hem començat a ser lliures, perquè ens estem alliberant de les pors, hem demostrat que som capaços de superar-les, i sabem que amb la superació de la por comença el camí de la llibertat». «Sense cap dubte -va afegir- som el fruit de moltes dificultats, però també som la llavor de totes les victòries», i va convidar els catalans «a treballar, a persistir, amb serenitat i fermesa», defensant els seus drets civils i socials.



«Què es pensaven?»

Paral·lelament, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, va afirmar que «estem superant la repressió política perquè què es pensaven?, que deixaríem que trepitgessin els nostres drets? Doncs no, i avui estem aquí, alegres i combatius, malgrat les persecucions».

«Resistirem fins al final -va afegir- perquè l'1-O hem de decidir el nostre futur i no podem quedar-nos com sempre, no volem estar al costat dels immobilistes, dels que ens intervenen i vulneren els nostres drets i llibertats».

Per la seva banda, la coordinadora general de l'PDeCAT, Marta Pascal, va afirmat que «cap jutge, guàrdia civil, tribunal ni polític, i menys Mariano Rajoy, podrà aturar això, perquè és imparable».