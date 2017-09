Puigdemont: «Avui ja hem guanyat i hem vençut un estat autoritari»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que, quan queden dos dies per l'1-O, "avui ja hem guanyat i hem vençut un Estat autoritari". En l'acte final de la campanya del referèndum, celebrat aquest divendres a la nit a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona, el cap del Govern ha sentenciat que diumenge "cal sortir de casa disposats a canviar la història, a acabar amb el procés i començar amb el progrés". A més, ha parafrasejat les paraules de l'expresident Josep Tarradellas del 1977: "Ja som aquí, ja hem arribat aquí i per quedar-nos-hi!". Puigdemont també ha asseverat que s'han "vençut les pors i les amenaces", com també les "pressions, mentides i intimidacions", davant d'una avinguda Maria Cristina que s'ha omplert per cloure la campanya del referèndum.

Puigdemont ha insistit que perquè la victòria sigui "definitiva" cal "assegurar aquest diumenge". Per això, el president ha demanat que l'1-O la gent es "vesteixi de referèndum" per començar el progrés social, econòmic, cultural i nacional d'un país que "només demana ser tractat com un país normal".

El cap del Govern ha manifestat que queda tot el diumenge per "guanyar la independència", i ha reiterat que les hores i dies que falten seran "llargs". Puigdemont, així, ha apuntat que ja s'ha "guanyat", després que la ciutadania hagi "protegit" el Govern, les institucions i els drets dels catalans.

"El somni, a tocar"



El president ha demanat que Catalunya sigui un país on no se "censuri" l'accés a Internet, i on cap ciutadà sigui "amenaçat" per dir que vol votar. En aquest sentit, Puigdemont ha augurat un país on els ciutadans "s'hi emmirallin i reconeguin", sense haver de "passar vergonya". "Aquesta nit, a aquestes hores de vigília, percebem que allò que era un somni ja ho tenim a tocar", ha esperonat Puigdemont.

Finalment, el president ha emplaçat la ciutadania a formar part de la "cita" que hi ha amb el "futur", també a partir de la setmana vinent. "Dilluns començarem a caminar amb pas ferm i decidit, vestits de sobirania i de la dignitat que ens han volgut arrabassar", ha conclòs Puigdemont.