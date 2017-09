Queixes per cobrar 10 € al centre de premsa

El Grup Mediapro va detallar que els mitjans que prescindeixin dels serveis que ofereix al Centre Internacional de Premsa habilitat per cobrir l'1 d'octubre, com wifi o traducció simultània, podran accedir gratis a la sala de premsa.

Davant les crítiques rebudes per la decisió de cobrar 10 euros al dia a cada periodista per accedir a aquest Centre, l'empresa ha recordat que presta serveis audiovisuals per a les cobertures informatives des de fa més de 24 anys i ofereix multitud de serveis als periodistes «a la sala de premsa oberta 24 hores cada dia». Entre aquests, destaquen totes les connexions necessàries per comunicar-se amb l'exterior, wifi, connexió permanent amb les principals cadenes de notícies espanyoles i internacionals, servei de traducció simultània al català, castellà, anglès i francès de les compareixences, «càtering» i serveis tècnics i de manteniment necessaris per a tots els usuaris. Mediapro indica que la quota per a aquests serveis és de només 10 euros al dia, «un preu similar al que han d'abonar pels menús del Congrés dels Diputats o el Senat».