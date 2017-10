Puigdemont anima el Parlament a proclamar la independència si el ´sí´ ha guanyat el referèndum

En una compareixença solemne i acompanyat pels membres del Govern, el president Carles Puigdemont ha anunciat que el Govern català «traslladarà en els propers dies al Parlament de Catalunya, seu i expressió de la sobirania del nostre poble, els resultats de la jornada d'avui perquè actuï d'acord amb allò previst en la Llei de Referèndum». És a dir, que amb la victòria previsible del si en el referèndum d'aquest 1 d'octubre, l'executiu català demanarà a la cambra catalana que engegui el procés de desconnexió.

Declaració institucional del president de la Generalitat després de la celebració del referèndum de l'1-O

En aquest moment de gran transcendència per a Catalunya, ara que hem aconseguit celebrar el referèndum d'autodeterminació que l'Estat s'ha esforçat tant a impedir, i que ho hem fet gràcies al compromís, al coratge i a la valentia de milions de catalans que l'heu fet possible, vull adreçar-vos a tots vosaltres aquest missatge. Un missatge que vull que arribi també a tots els demòcrates d'arreu de l'Estat, d'Europa i del món, que han assistit atònits i preocupats a la injustificada, abusiva i greu violència policial dictada pel govern espanyol. A vosaltres i a tots els qui avui heu fet possible la victòria de la democràcia per damunt de la violència, a tots els qui ens heu expressat el vostre suport, als primers ministres i presidents de Govern de l'Europa democràtica que heu fet arribar missatges de preocupació, a les desenes de parlamentaris de tots els països que heu expressat la vostra indignació per la repressió brutal desfermada pel govern del president Mariano Rajoy, a tots un agraïment molt profund, molt sincer.

Em vull adreçar especialment a les gairebé 800 persones que han hagut de ser ateses de diversa consideració com a conseqüència de la brutalitat policial, algunes de les quals han patit lesions de consideració, vexacions i clares violacions dels drets humans que no poden quedar impunes. A vosaltres que heu ensenyat al món el civisme d'un poble pacífic que vol votar, que heu resistit les provocacions i heu aconseguit que la gent pogués anar a votar us en dono les gràcies emocionades; la vostra gesta solidària, anònima i exemplar ens quedarà gravada a la memòria.

L'Estat espanyol ha escrit avui una pàgina vergonyosa en la seva història de relació amb Catalunya. Tristament no és la primera; massa vegades la repressió i la violència han estat la resposta de l'Estat a les aspiracions catalanes. Avui, tot i que som a la Unió Europea, tot i que som en ple segle XXI, el de la llibertat d'informació i el de la globalització, la resposta de l'Estat ha tornat a ser la de sempre: violència i repressió. Fins quan? Avui hem dit que això ja s'ha acabat.

El camí que hem de recórrer a partir d'ara l'hem de fer junts, tal com hem fet junts el camí que ens ha dut fins aquí. I l'hem de continuar amb civisme i en pau, perquè és el desig d'aquest país. L'hem de fer oberts a les propostes de diàleg que serveixin per respectar la voluntat dels catalans i a les ofertes de mediació que arribin per tal que tot aquest recorregut el fem amb la màxima eficàcia possible.

En aquest camí he de fer una apel·lació directa a Europa. Els catalans ens hem guanyat el dret a ser respectats a Europa. La Unió Europea ja no pot continuar mirant cap a un altre cantó. Som ciutadans europeus els qui patim la vulneració de drets i llibertats, violacions directes de la carta europea dels Drets Fonamentals. Convé que la Unió Europea reforci els valors fundacionals quan aquests estan en perill pels abusos d'un Estat que es comporta de manera autoritària, cal que actuï amb rapidesa per mantenir l'autoritat moral dins i fora del continent quan aquests abusos escandalitzen els homes i dones de bé d'arreu del món.

La situació que s'ha generat a Catalunya per la intransigència i la repressió, per la negació absoluta al reconeixement de la realitat, per l'hostilitat acreditada davant les demandes democràtiques dels ciutadans del nostre país, ja no és un afer intern. És un afer d'interès europeu, que apel·la directament als valors fundacionals de l'espai de pau, llibertat, convivència i democràcia que hem anat construint des de fa dècades i des d'accents molt diversos.

Avui Catalunya ha guanyat molts referèndums. Ens hem guanyat el dret a ser escoltats, a ser respectats i a ser reconeguts. Avui, milions de persones mobilitzades, fent front a tota mena de dificultats i amenaces, heu parlat alt i clar i heu adreçat un missatge al món: tenim dret a decidir el nostre futur, tenim dret a la llibertat i volem viure en pau, sense violència i fora d'un Estat que és incapaç de proposar una sola raó convincent que no sigui la imposició i l'ús de la força bruta.

Per això avui, amb aquesta jornada d'esperança i també de patiment, els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat el dret a tenir un Estat independent que es constitueixi en forma de república. En conseqüència el Govern que presideixo traslladarà en els propers dies al Parlament de Catalunya, seu i expressió de la sobirania del nostre poble, els resultats de la jornada d'avui perquè actuï d'acord amb allò previst en la Llei de Referèndum

Avui, després d'aquesta jornada amarada per la dignitat dels milions de persones que avui l'heu fet possible, Catalunya s'ha guanyat a pols la seva sobirania i tot el respecte. Les institucions catalanes tenen el deure de respectar i implementar el que avui han decidit els seus ciutadans, i d'honorar-ho amb la seva fidelitat al compromís per alçar, dignament i col·lectiva, un país lliure, pacífic i democràtic.