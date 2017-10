Els ciutadans podran votar sense sobre i amb paperetes impreses a casa

El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha anunciat aquest diumenge que els ciutadans podran votar sense sobre en el referèndum de l'1 d'octubre. Turull ha explicat que tot i que s'han pogut fabricar noves paperetes per a tots els locals, no ha passat el mateix amb els sobres.

Per tant, allà on no n'hi hagi, es podrà introduir el vot doblegant la papereta. Això, juntament amb el format de l'urna, farà que el secret de vot estigui garantit.

També es podran utilitzar paperetes oficials impreses a casa. D'altra banda, hi haurà un grup d'acadèmics i professionals que faran un seguiment de la jornada i analitzaran el respecte o vulneració dels drets humans.