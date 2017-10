Colau: «Un president de govern covard ha inundat de policia la nostra ciutat»

"Un president de govern covard ha inundat de policia la nostra ciutat. Barcelona ciutat de pau, no té por". Així s'ha expressat des del seu compte personal de Twitter l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, mentre membres dels cossos policials espanyols començaven a entrar en locals electorals per retirar les urnes.

"Que el clam pacífic de Catalunya per 'Més democràcia' es manifesti en una jornada on la ciutadania sigui protagonista", ha dit tot just quan obrien els col·legis i centres de votació.