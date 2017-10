La CUP vol que el Parlament proclami la república «aquesta setmana» si guanya el 'sí' aquest 1-O

El portaveu del secretariat nacional de la CUP, Quim Arrufat, ha reclamat aquest diumenge que el ple del Parlament es convoqui «aquesta setmana» i prengui «una decisió conseqüent» amb el recompte de l'1-O: que es proclami la república si el 'sí' s'ha imposat a les urnes d'aquest diumenge a Catalunya.

«No ens queda alternativa dins l'Estat», ha assegurat en roda de premsa el portaveu de l'esquerra anticapitalista just després de la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. De fet, Arrufat ha vist «consonància» en les paraules de Puigdemont respecte de la llei del Referèndum, un «acord marc compartit» amb els cupaires.

En aquest marc, l'esquerra anticapitalista ha apel·lat també a la comunitat internacional perquè intervingui després de la «voluntat d'esclafar tot un poble només per voler votar», ha dit Arrufat en acusar l'Estat.

Els cupaires també han fet una crida a secundar la vaga general del dia 3 com a «mur de contenció a la repressió» i per això han animat a convocar assemblees populars per organitzar-se per a aquest dilluns a la tarda.