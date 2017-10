Dura càrrega de la Guàrdia Civil a La Tallada

El petit municipi baixempordanès de La Tallada, de menys de 500 habitants, ha estat un dels objectius de la Guàrdia Civil a les comarques gironines aquest 1-O. Poc després de dos quarts d'onze del matí, diversos agents han entrat a la força a l'ajuntament per frenar el referèndum i requisar l'única urna que hi havia al municipi.





A l'ajuntament de la Tallada d'Empordà, municipi de 400 habitants. #CatalanReferendum pic.twitter.com/RWSeD7N8ev — Pau #DUI ?? (@pausu7) October 1, 2017

Per accedir al punt de votació han hagut de fer, deixant diversos ferits al referèndum a la Tallada . Per accedir al local, encara han hagut de destrossar la porta de l'ajuntament a cops de mall. Han sortit de l'edifici consistorial a través d'una perruqueria adjacent a l'ajuntament, en la que també han causat alguns danys materials.La majoria d'habitants de la població s'ha desplaçat a municipis veïns per votar.