Les escoles i instituts gironins es mantenen actius fins al final

Resistència pacífica. Sota aquesta premissa diversos locals, escoles i instituts de les comarques gironines que avui es convertiran en col·legis electorals, es van preparar durant tota la jornada d´ahir per passar una llarga nit a l´espera de l´inici de la votació del referèndum. Per a algunes ja era la segona nit passada en els centres escolars, amb l´únic objectiu d´evitar que poguessin ser precintats. Tot i que els Mossos d´Esquadra, seguint ordres del TSJC, van anar a tots els centres per comunicar que havien de marxar a tot estirar a les sis del matí d´avui, van ser molts els pares, mares, veïns i entitats socials, que van optar per desobeir i afrontar un possible desallotjament.

A l´institut de Llagostera, van decidir quedar-se i no marxar. «Ens hauran de treure de manera pacífica, no hi haurà crits ni violència, però no sortirem tranquil·lament, és el mínim que hem de fer com a ciutadans», va explicar ahir Toni Navarro, membre de l´ANC. «No podem votar, però volem que els nostres veïns ho puguin fer, defensem la democràcia», va defensar Aniol Vinyoles, alumne de 4t d'ESO. A l´entrada del centre van penjar un cartell amb instruccions sobre com actuar durant les hores restants fins a l´obertura dels col·legis electorals. Les consignes eren no respondre a «cap provocació», utilitzar la «resistència pacífica» limitant-se a seure a terra i «mantenir la neutralitat». La nit de divendres, una quarantena de persones ja la van passar al centre, i durant el dia d´ahir es van organitzar activitats lúdiques, educatives i festives com teatre, un concert amb grups locals o un taller d'observació de la lluna. En alguns llocs, com a l'escola el Pla de Salt van preparar una xocolatada per a les sis del matí, l'hora límit per desallotjar les instal·lacions.

També a Sils es va mantenir obert i amb activitats per a tothom el centre recreatiu La Laguna, on finalment es podrà votar avui, tot i la polèmica viscuda divendres a causa de la desaparició d´un joc de claus. «Des del primer dia vaig defensar que a Sils es podria votar i per això, vam decidir canviar el pany» va explicar l´alcalde, Martí Nogué.

Locals tancats

Més difícil ho van tenir els veïns de Portbou i Celrà. A la localitat de l´Alt Empordà, el canvi de pany es va fer amb l´objectiu contrari al de Sils: evitar que es pogués entrar a la sala Walter Benjamin, cedida pel mateix Ajuntament per poder votar. Van ser els membres de l´equip de govern de PDeCat de Portbou qui van denunciar que hauria estat l´alcalde, Josep Lluís Salas, el responsable d´aquest acte. Segons va explicar el regidor del PDeCat, Sergi Aranda «estava previst fer l´obertura del col·legi en aquesta sala, tal com es va decidir en junta de govern dijous passat». L'endemà, va detallar Aranda, «de forma unilateral va decidir canviar el pany de la sala» i ara ningú té la clau. Segons l´edil, l´alcalde - amb qui Diari de Girona va intentar contactar sense èxit- és «contrari a la celebració de la votació i farà el possible perquè no se celebri» malgrat l'equip de govern (PDeCat, ERC i Candidatura Local de Portbou) hauria pres una altra decisió.

A Celrà, l´Ajuntament va portar ahir als tribunals l´ordre que obliga a entregar les claus del col·legi electoral i impedir que s´obri per a la celebració del referèndum. En nom de l´alcalde, Dani Cornellà (CUP), l´advocat Jordi Flores va interposar un recurs contenciós administratiu en el qual demana que se suspengui el requeriment (que deriva de la instrucció de la fiscalia) perquè considera que és «desproporcionat», no s'ajusta a la legalitat i vulnera drets fonamentals. A més, també demana al jutjat que no s'efectuï cap tipus d'intervenció o entrada al centre electoral (que és un casal d'avis) perquè s´estaria clausurant un espai públic «sense raons suficients».

Respecte a la ciutat de Girona, ahir a la nit es van fer activitats en els nou centres educatius que actuaran com a col·legis electorals. Els centres ocupats van ser l´escola Dalmau Carles, l´Eiximenis, la Joan Bruguera, la Carme Huguet, la Sant Daniel, el CEIP Pla de Girona, el Verd i el de Vil·laroja. També el CEIP de Taialà, on divendres a la nit no hi va anar ningú. En total hi ha 21 col·legis electorals repartits per la ciutat.

Alguns dels que van tenir més activitat van ser el col·legi Verd, l´Eiximenis o el Bruguera, on durant tot el dia s´hi van fer xerrades, jocs, projeccions de pel·lícules o tallers infantils, entre altres entreteniments. En la majoria està previst que a la matinada se celebri una xocolatada, just en el moment en què hi hauria d´haver el desallotjament. Ironitzant, una de les mares del col·legi verd, Mavi, va explicar que l´escola va decidir «recuperar una festa que feia anys que no es feia, la d'inici de curs». Una iniciativa que també va dur a terme el CEIP Taialà, on es van fer danses o un sopar popular. També es van fer activitats a locals socials com el de Montjuïc o Vista Alegre.

Policia a un IES de Tarragona

A Tarragona, una vintena d´agents de la policia espanyola van irrompre dissabte a la tarda a l´IES Antoni de Martí i Franquès de Tarragona en el moment que alguns professors penjaven cartells, a les portes, de les activitats que hi ha organitzades per a avui. El director del centre, Jean-Marc Segarra, els va retreure que actuessin sense ordre judicial i els va informar que trucava als Mossos. Llavors els policies espanyols van abandonar el centre escolar sense endur-se res i van tornar a la comissaria, que està ubicada al costat.