El Govern assegura que s´està votant en el 96% dels col·legis electorals

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha assegurat aquest diumenge que s'està votant en el 96% dels col·legis electorals i que el sistema informàtic que ha donat força problemes en les primeres hores de votació s'està estabilitzant. Conscient que hi ha gent que ha marxat per les llargues cues que s'estaven formant, ha fet una nova crida a participar perquè "això ara va molt més lleuger en la majoria de llocs".

En roda de premsa conjunta amb el conseller d'Exteriors, la tercera del dia, Turull també ha aprofitat per negar que s'estigui podent votar doble. Tot i que primer s'apunti manualment el vot, després es comprova al cens universal, ha dit, de forma que abans que un participant pugui arribar a un altre local electoral ja queda marcat.

No ha volgut donar dades de participació encara, però ha indicat que hi ha llocs on no hi ha hagut violència on se supera el 50%.