El Govern espanyol assegura l'Estat de dret ha desbaratat el referèndum il·legal

El Govern espanyol considera que les noves instruccions de la Generalitat sobre la votació de l'1-O confirmen que l'Estat de dret "ha desbaratat el referèndum il·legal" i certifica que "han liquidat qualsevol vestigi de respectabilitat democràtica".

Fonts del Govern han rebutjat, en una primera valoració, l'anunci del conseller de la Presidència, Jordi Turull, que ha assegurat que es podrà celebrar un referèndum amb garanties amb un cens universal, en qualsevol local habilitat, encara que es permet votar sense sobres i amb paperetes impreses a casa.

Les mateixes fonts han subratllat que, per primera vegada en la història mundial de les eleccions, "es canvien les normes de votació a 45 minuts que aquesta comenci, amb l'únic objectiu de forçar-ne el resultat".

"Sense cens, amb paperetes de casa, sense sobres i al col·legi que a cadascú li doni gana. Si el 6 i 7 va ser una vergonya democràtica, avui és una vergonya electoral", ha dit l'Executiu.

En roda de premsa, el conseller Jordi Turull ha assegurat que el Govern "ja està en condicions d'afirmar" que podrà celebrar-se un referèndum "amb garanties", amb un cens universal de 5,3 milions de catalans.

Des de l'International Press and Broadcasting Center, habilitat a Barcelona per fer el seguiment informatiu de la jornada de l'1-O, Turull i el conseller d'Afers Estrangers, Raül Romeva, han comparegut per anunciar els detalls logístics del referèndum que el Govern vol celebrar avui malgrat la suspensió decretada pel Tribunal Constitucional (TC)