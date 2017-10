El Govern situa en 3 milions els ciutadans mobilitzats als carrers a l'espera de saber quants han pogut votar

El Govern de la Generalitat calcula que més de tres milions de ciutadans s'han mobilitzat pels carrers de Catalunya aquest diumenge, 1 d'octubre, segons han indicat a l'ACN fonts de l'executiu, a l'espera de saber quants han pogut exercir el dret a vot amb el recompte final que s'està fent als col·legis electorals.

Per a l'executiu, la diferència entre la mobilització als carrers i la participació efectiva a les urnes serà «clarament imputable a la repressió de l'Estat», ja que consideren que hi ha «moltíssima gent» que no ha pogut exercir el seu dret a vot perquè ho ha impedit la intervenció policial.