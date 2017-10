La Guàrdia Civil entra al CTTI i al Cesicat per aturar el vot telemàtic

La Guàrdia Civil preveu quedar-se al Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació (CTTI) de la Generalitat fins dilluns per evitar el vot electrònic i el recompte dels vots del referèndum. Ahir al matí, agents del cos policial es van desplaçar fins a la seu del CTTI per comprovar si s´havien bloquejat els serveis informàtics per al vot telemàtic, com va ordenar divendres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). També es van personar cap a les set del vespre, al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) amb l´ordre judicial de detectar punts de votació electrònica en els col·legis electorals i «altres dispositius susceptibles de rebre comunicacions» de la consulta.

Al CTTI, en concret quatre agents de paisà van entrar cap a dos quarts d´onze a la seu del CTTI a Barcelona per determinar si s´havia bloquejat l´accés a 29 aplicacions informàtiques que gestionen bases de dades i que es pretenien usar en el referèndum de l´1-O, per la qual cosa la jutge va obligar a suspendre-les en un acte que es va notificar ahir a la nit als responsables de l´entitat.

Un grup de tècnics del CTTI també va anar a la seu per analitzar els riscos que el bloqueig de les aplicacions assenyalades per la jutge pugui afectar altres sistemes informàtics que gestiona l´entitat.

Al Cesicat, una desena d'agents uniformats, tres vehicles tot ­terreny i una furgoneta de la Guàrdia Civil acompanyats per treballadors del Cesicat van entrar a l´edifici, on van manipular alguns ordinadors, els van desmuntar i els van guardar en caixes.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ordenar divendres a la Generalitat que suspengués els serveis informàtics que van activar dins d´un pla per facilitar avui el vot telemàtic durant la jornada del referèndum de l´1-O, que s´havia de materialitzar amb una aplicació anomenada evot.

En una acta, la magistrada Mercedes Armas, que dirigeix la investigació al Govern català per l´1-O, va requerir al Centre de Seguretat i de la Informació de Catalunya (Cesicat) que adoptés les mesures necessàries per a la «detecció de punts de votació electrònica als diferents col·legis electorals definits per l´organització del referèndum».

La magistrada va prendre aquesta decisió després de rebre un atestat de la Guàrdia Civil que, en el marc de la investigació secreta sobre l´1-O oberta pel jutjat d´instrucció número 13 de Barcelona, va detectar que la Generalitat «tindria establert un pla pel qual, a través d´una aplicació coneguda com a ´evot´ es podrien comptabilitzar els vots en els col·legis electorals i podria ser usada per exercitar el vot telemàtic».

Aquest pla va ser confiscat, segons detalla la jutge, al cap de riscos del Cesicat, responsable del desenvolupament informàtic de l´aplicació evot. El pla també inclou un sistema per al recompte o escrutini dels vots de la consulta, suspesa pel Tribunal Constitucional.

Durant el dia d´ahir, diversos treballadors del CTTI van entrar i sortir de l´edifici enmig d´una important expectació mediàtica. Tenien ordres de no parlar amb la premsa, però fora de micròfon alguns d´ells van explicar que els agents de la Guàrdia Civil no van ser a totes les dependències, sinó en una sala on van donant ordres i des de la qual comproven que es compleixin, sempre, però, sense tocar directament cap ordinador.

Durant el matí va sobrevolar el centre uns minuts un helicòpter de la Guàrdia Civil, també es va apropar a la zona durant unes hores dos agents de paisà dels Mossos d´Esquadra i alguna patrulla va passar per davant.

El CTTI és una empresa pública de la Generalitat en la qual s´integren tots els serveis informàtics i de telecomunicacions de l´administració catalana, mentre que el Cesicat és l´organisme que garanteix la protecció en matèria de seguretat informàtica de la Generalitat.

Comunicacions via Twitter

La Guàrdia Civil ahir va explicar els motius per al bloqueig del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat. Ho va fer per «anul·lar el vot telemàtic» de l´1-O, així ho va detallar aquest cos policial a través del Twitter.

Cal recordar que el TSJC també va instar Google aquest divendres a treure de la seva botiga virtual d´aplicacions la que dijous va anunciar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per saber el col·legi on cadascú ha d´anar a votar. Google va fer cas a la petició judicial. A la mateixa botiga hi ha almenys dues ­aplicacions amb la mateixa funció.

Julian Assange per la seva banda, ahir va fer una crida als seus seguidors i als enginyers «d´arreu» perquè ajudin a «exposar» i perquè treballin per superar, els «mètodes de censura» de la Guàrdia Civil i el servei d´intel·ligència espanyol, el CNI.