Hi haurà cens únic pel referèndum: Es podrà votar a qualsevol col·legi electoral

El cens del referèndum de l'1 d'octubre serà universal, el que significa que els ciutadans podran votar en qualsevol col·legi electoral, segons han confirmat a l'ACN fonts del Govern. Es tracta d'una mesura per donar resposta a possibles tancaments de locals de votació, tot i que de moment no s'ha produït cap precinte. Així, encara que cada ciutadà tingués assignat inicialment un col·legi concret, podrà dipositar el seu vot en qualsevol local. Centenars de persones han passat la nit als centres de votació designats per evitar precisament que puguin ser tancats per les forces policials. Ja s'estan produint les primeres cues per poder votar.